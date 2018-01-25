主廚愛心餐 加碼年菜送弱勢

秋石坊餐廳老闆郭承涖（後排右）提供學生寒假免費愛心午餐。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

新屋區秋石坊餐廳老闆郭承過去是漁民，6年前轉行開餐廳，他與妻子李玉仙熱心公益，常宴請弱勢團體免費用餐。寒假來臨，當地北湖國小全校近1/3學童為經濟弱勢家庭，25日開始放寒假，郭承每天提供免費愛心午餐讓弱勢學童享用，還準備愛心年菜要讓孩子開心過年。

偏鄉「吃」緊 行善4年

北湖國小陳耀庭表示，學校位處偏遠地區，附近完全沒有超商或店家可每天供應餐點，位於西濱公路的秋石坊庭園餐廳，老闆郭承涖慷慨願意長期與學校配合，提供寒暑假免費愛心午餐已經4年，讓偏鄉孩子放假期間仍無慮獲得溫飽。

寒假愛心午餐包含例假日及過年，校方考量餐廳於過年期間店休，特地拜託郭承涖將過年期間的愛心午餐，調整為2至3道包含佛跳牆等年菜，讓孩子在除夕當天提前帶回，和家人一起享受團圓圍爐之樂。

自己苦過來 盼愛心延續

接受補助的六年級「小彥」，因父親另組家庭，兄弟兩人由阿公1人靠打零工撫養，因阿公時常早出晚歸，他們只能吃泡麵果腹，學校除幫忙申請急難救助外，現在寒假也不用擔心中午沒飯吃，生活比以前安穩。

郭承涖說，在新屋土生土長，自己也曾辛苦過，如今有能力想要幫助更多故鄉的孩子，希望他們吃得飽開心長大，擁有夢想長大後也能幫助其他人，「愛心要一直延續下去」。

教育局長高安邦說，今年有過嶺國中等36校與鄰近雜貨店、便當店等愛心商家合作；平鎮高中等129校與超商配合，學生可持餐券或以簽名方式至商家領取餐點；羅浮國小等24所復興區及偏遠地區學校直接購買麵條、料理等物資提供學童，總計有2855學生受惠。

(中國時報)

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