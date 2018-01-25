生命圓滿意願卡 預立環保葬

2018年01月25日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

台中市民政局長周永鴻在現場簽署了「生命圓滿意願卡」。（王文吉攝）

為推廣環保葬及殯葬自主，台中市民政局創全國之先，推出「生命圓滿意願卡」，24日於神岡重璞園樹葬區舉行推廣會，包括台中市佛教界、中台禪寺、基督教長老教會、一貫道及葬儀公會都派代表到場簽署。該卡鼓勵民眾生前預立環保葬意願，減少傳統葬對土地資源的耗費。

愛土地 終願守護地球

台中市民政局邀台灣環保自然葬協會及南華大學生死系等多位專家與學者，現場示範環保葬儀式與溫馨的服務流程，有100餘位市民到場了解，還有選擇樹葬的先人家屬現身說法，提供民眾生前可預立殯葬意願的管道，並完成守護地球的終願。

台灣環保自然葬協會理事長郭慧娟表示，政府力推環保自然葬，無論是樹葬、花葬、草地葬、海葬等，對許多人來說相當新潮；當葬法有多元選擇時，殯葬自主很重要，建議在自己有決定、思考能力時，寫下來、交代清楚，避免家人處理後事時不知所措。

民政局長周永鴻也簽署意願卡，他表示，近年國人治喪觀念逐漸改變，許多民眾認同環保葬法可減少土地資源消耗，為子孫留下更純淨的生活空間；台中市率先提供「生命圓滿意願卡」，供民眾預立環保葬意願，雖不具強制性，但希望後輩能尊重亡者生前意願。

留善心 給子孫純淨空間

台中市生命禮儀管理處長陳志銘表示，生命圓滿意願卡為免費申請，須由本人簽署，民眾可前往崇德、東海及大甲殯儀館申辦；除讓民眾表達身後採用環保葬的意願，也透過殯葬資訊系統註記，可使家屬或禮儀業者在辦理後事時了解持卡人意願，協助完成最後遺願。

(中國時報)