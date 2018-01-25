培育打國際盃的台灣人才

2018年01月25日 04:09 中國時報 杜英宗

在報紙上看到台灣營收最大的企業─鴻海集團的事業布局以及組織改造，一字排開的10多個次集團，全是當今全球產業最新的領域，再仔細看各次集團的領導人，更令我佩服。因為其中有不少熟悉的名字，看著他們在早年就加入鴻海，從事塑膠、電源供應器、準系統…，一路演進到今天，他們仍能隨著國際化與新產業、企業的發展成長為國際先驅產業的人才，不得不令人讚嘆！

類似的故事，發生在美國的龍頭企業Amazon，它從一家網路書店變成精品、生鮮什麼都賣的網路商城，也提供網路雲端服務，然後進軍實體超市，現在還要賣藥品，儼然就是網路世界的主宰者。只要是有高利潤的產業，Amazon都考慮進入。

這兩個例子都是現代企業必須走的道路。重點是公司與人才都要跟著時勢發展，學習新的領域，適應客戶的需要。

面對激烈競爭，我們常聽到很多人抱怨台灣人才不夠，但我相信，像這樣意志堅強且視野高瞻的領導人，致力提升企業經營的格局，並且也在過程中培育人才，正是台灣最需要的精神。因為從外商轉戰本土企業，我自己更能體會這其中的不易，以及協助台灣本土人才轉型的重要性。

我所身處的壽險公司，營收與資產規模在國際上已經舉足輕重，也是重要的國際投資者，所以許多國際政經領袖訪台時，總也會到公司來參訪。我也把握機會邀請主管與會，希望他們能拓展視野，無論是在專業經營的知識、政經局勢的掌握或學習國際商旅的進退應對，都能有所收穫。

尤其，如果是投資機構的參訪，大家還能趁機請益怎麼兼顧報酬與風險管理、挑選合適的標的、掌握重要的投資趨勢與市場時機，不但有助於管理保戶受託的資產，個人也能趁此學習國際級的專業能力。在這些交流中，我就看出人才的瓶頸，而更有急迫感，因為很少有人可以與外國高階主管自在交談。有的人全場眼睛不知道要看哪裡，少與人四目交對；有的人非常拘謹，全場不敢發言；也有人看起來沒有準備，未能先了解會議的對象與目的，趁機多學習；也有人不知道自己應該在其中扮演什麼角色，適時發問或搭話。所以，即使為大家搭了橋，但要能侃侃而談地與人交流，迸發出交會時互放的光芒，談何容易。

這些表象，背後隱含了很多事。例如，有沒有能力與人交涉、能不能跨國合作、能不能抓到世界脈動、能不能融入國際社會、有沒有膽識與見識…。每一項都是在當今國際競局中非常重要的特質，更不用說沒有選擇、一定要融入世界賽局中的蕞爾台灣。

我把所見的現象，跟其他華人社會的同儕比較。發現上述的窘境根源來自見識與歷練不夠。不少台灣人天天埋頭苦幹，但是因為日出日落都在台灣，沒有抬頭起來看看外面的世界。我也發現，很多人出國念書，但守在大學城中上課、考試，或仍只跟台灣學生互動，守在一個有限的圈圈，沒有真正領略外國「社會」、沒有邊界的大學的風貌，跟更多不同的人交流。

現在的資訊與機會比起我的年代要更多、更廣，大家有很多機會提高自己的格局。例如，美國政府提供公費的高中生交換課程，坊間的遊學團很多，大學生也可以申請交換學生，更不用說網路上或出版商有很多翻譯《華爾街日報》、《經濟學人》等的文章，甚至雙語刊登，即使英文不好，也可讀中文或是透過中英對照來學習。

當我們將視野打開，腦海裡的思考就不會局限在台灣的人與事。最近，我們剛做完3年計畫。我也特別要求大家要去研究國外最好的公司，如何進行組織轉型與人才培育、風險管理、行銷策略，其中的風控長、法務長、行銷長各是如何自我定位與帶領團隊。大家見賢思齊，提出來的計畫自然升級，也就順勢帶動了個人與組織的同步成長。

我最感動的是，有一位長年與國外金融機構交流的投資部門主管說，現在我們都是跟國外機構取經，請教他們對國際局勢的看法。未來，希望國際金融機構想要了解亞洲時，會想來我們公司聽聽見解。初生之犢有這樣的雄心壯志，讓我更肯定人才策略的重要。雖然我們是台灣本土公司，也要培育國際級的人才，打國際盃！（作者為資深企業經理人）

(中國時報)