土葬日漸式微 樹葬接受度高

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中國時報
／台中報導

國內土葬風氣式微，火化比例已達96％，骨灰除進塔安奉外，環保葬法也逐漸被接受。台中市民政局近年大力推廣樹葬植存，除提供免費環保容器盛裝骨灰，並調降使用規費，啟用11年的大坑歸思園早已滿葬，神岡區重璞園3116穴位也有8成滿，大雅區楓愛園規畫1萬個穴位，正興建中。

北屯陳女士的亡夫以樹葬方式辦理後事，她說，丈夫7年前過世，雖然生前交代「往生後要回歸大海」，但當時海葬程序繁瑣，且民政局還未辦理聯合海葬，後來她與家人商妥，將丈夫骨灰葬在大坑樹葬區，每逢節日，全家一起到樹下追思，有陽光相伴，就像去踏青野餐。

台中市樹葬區有大坑歸思園、神岡區崇璞園，種植羅漢松、竹柏、山櫻花、日本黑松、五葉松等10餘種樹木，皆不得私自設置任何標幟及設施、不焚燒或放置香燭紙錢。台中市生命禮儀管理處表示，國人身故後火化比例達96％，顯見傳統土葬漸式微，火化後骨灰除進塔安奉外，有許多民眾選擇使用環保葬法。

殯葬業者表示，傳統入塔費用高昂，台中市公立塔收費2至5萬元不等，有的私人塔位要10萬元起跳，環保葬經濟許多。台中市公立樹葬區每個穴位收3千元規費，參加市府舉辦的聯合海葬者，除減免火化研磨、骨灰罐暫存、專車及船舶等費用，還比照《台中市聯合奠祭實施要點》免費項目給予減免。

(中國時報)

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