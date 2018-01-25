2018年01月25日 04:09 中國時報 湯紹成

美國國務院領務局網站及貿易代表署（USTR）介紹台灣的網頁中，原有的中華民國國旗圖案已消失。美國國務院領務局的「國家資訊」欄位，是為美國民眾在申辦護照及出國前，方便民眾了解相關國家情況資訊的窗口；USTR的頁面，乃以介紹台灣及美台貿易為主，如今其他國家的頁面中各國國旗仍在，唯獨我國的國旗不再，要稱這是意外，已說不過去，這必定是美方給台灣的一項重大警訊。

綜觀美台關係的發展，自1950年韓戰以來，雙邊關係起起伏伏，這主要還是因美國自身的利益考量所致。1954年的《中美協防條約》，我方當然認為這是美國對台灣的支持與保障，其實此乃凍結兩岸情勢的作為，也就是台灣要反攻大陸與大陸要攻台，都會受到美方的阻撓。

但在1979年美國與大陸建交之際，當時美國卡特政府對付台灣的態度，卻是欲立即除之而後快，台灣一時成了美國的絆腳石。不過自2001年911事件之後，美國一心反恐，而這正好給予大陸一個大好的發展機會。

等到10年之後，美國反恐戰爭告一段落後才發現，美國在東亞地區的地位已經滯後，因而企欲急起直追。尤其近年來大陸的國力日增，台灣又成為美國牽制大陸有利的籌碼，因而百般拉攏，美國國會多項友台的決議，就是最佳佐證。

更進一步觀之，台灣的統獨走向，當然是美方關心的重點。若是台灣趨統，兩岸水乳交融，那美方一定擔心自己在台的地位可能被邊緣化；相對地，若台灣趨獨，北京準備動武，屆時美方介入與否都很尷尬。一方面不願被捲入中美大戰，另一方面若見死不救，又有損超級強國的誠信，因此台灣也只能在統獨兩個極端之間擺盪。

還記得2004年與2008年，民進黨兩度操作公投綁大選，美國是在第一時間就表達反對，還曾嚴厲指責台灣不是一個國家，幾乎到了與台北翻臉的地步。

因此，只要美國還有能力干預，台灣的統獨都是美方所要避免的困境。當前民進黨主政，美方自然以防獨為對台第一要務。由此可見，在賴清德院長去年9月26日提出了台獨論之後，美方拒絕參加9月28日民進黨的黨慶，就已經是一個警告。

再者，當立法院要降低《公投法》門檻時，美國在台協會主席莫健還特別來台表示關切，否則有關憲法的部分為何還被排除在《公投法》之外？這難道不是獨派的期盼？

由此觀之，此次美國相關官方網站把中華民國的國旗取下，更可說是一大警訊，正式警告民進黨政府不要操作過頭，否則大陸的民意被刺激過度，北京勢必要有所作為。

若美方不防微杜漸，屆時美國當會陷入上述進退兩難的困境，確實得不償失。

（作者為國立政治大學國際關係 研究中心美歐所研究員）

(中國時報)