台灣價值 蔡文青說不清

2018年01月25日 04:09 中國時報 毛嘉慶

梵蒂岡與北京傳出取得主教任命權的妥協方案，台梵邦交出現警訊。本周二，北京與中南美洲各國的經貿合作會議「中拉論壇」在智利聖地牙哥舉行，我國友邦包括貝里斯、多明尼加、宏都拉斯等國的經貿、外交首長全部出席，並與北京取得跨產業合作共識，包括「一帶一路」的具體項目。

台梵關係，總統府、外交部全無反應；中拉論壇，總統府、外交部、陸委會隻字未提。台灣越來越沒有國際聲量了，當我們希望政府彰顯「台灣價值」時，蔡總統在哪裡？內外交迫的窘困、國家方向一片茫然，國人都希望她說明自己心中的台灣價值究竟為何。

當蔡英文口出「台灣價值」時，國人還以為，總統對於過去18個月執政效能低落有了省思，似乎有意為發展方向定調，以解決國內紛呈的亂象。殊不知，蔡英文只是為了要勒住台北市長柯文哲，用選舉為唯一考量給柯上一堂「忠誠考核」。她要柯先說清楚對於兩岸關係的定位，再來決定民進黨是否繼續支持柯文哲連任。

外界恍然大悟，原來蔡英文仍在操作與對岸的意識形態，以挽回她自己在民進黨內日漸衰退的影響力，甚至淺白到只是為了堵住獨派的嘴。試問，「大綠」權鬥「裝不綠」的茶壺內政治戲碼，與「台灣價值」有啥關係啊？總統不解決兩岸冷對抗，也不思考如何提高人民幸福感，憑什麼還要擺出一副「朕即天下」的威權架式？更何況，連民進黨內大老也搞不清楚蔡自己的核心價值有什麼內涵。

既然蔡英文開了這個話匣子，就有必要負責地說出，她究竟要用怎樣的價值定位台灣，帶領人民走出邊緣化困境。比較難擺平的，當然是民進黨內基本教義派，蔡英文可以把台獨當成好生意，騙完選票騙鈔票（政治獻金），但每到選舉就要想新的話術再包裝一次，這真的很難持久。於是乎，在需要不斷圓謊的狀況下，她說出了兩岸恐有兵戎相見的危機，中科院立刻拋出研發千枚飛彈的研議，最識時務的國防部長馮世寬也跟進讚嘆總統「高瞻遠矚」，相關吹捧諛詞往上堆疊，彷彿台灣的國防力量隨時準備效法IS或是北韓，來個玉石俱焚的下場。

但這絕對不是國人需要的「台灣價值」。姑且不論綠營政治人物喜歡「講自己爽的」，民選總統絕對要謹慎面對區域責任與維繫和平，再怎麼算計，都不能把生靈塗炭當成獲取政治利益的選項之一。國家已經被長年的政治鬥爭搞到疲憊不堪，百姓需要知道的是，執政者能夠拋開選舉考量，認真解決產業空洞、人才外流、長照匱乏、少子化…，總統若肯進一步拿出誠意解決人民所需，選票自然就會來找你，不是嗎？

坦言之，選民對於民進黨，乃至於蔡總統，還是友善包容的。蔡英文當初提的「新南向政策」，拉滿了帆說是要促進台灣與東協國家經貿、科技與文化的全面連結，信誓旦旦要輸出台灣軟實力，創造互信，進而建立「共同體意識」的宏願，後來證明全部破功，新南向辦公室悄悄關門，大家也未曾苛責。

至今回首，蔡版新南向唯見海外入境賣淫人口呈倍數增長，民進黨政府單方面一廂情願地落地免簽政策，不僅造就了公共衛生上的破口，也導致地下經濟更加猖獗。但蔡政府就是不承認：若繼續昧於國際現勢與兩岸關係，只會顯露窘態與滑稽。

曾經以「務實穩健」為本，帶領我們創造經濟奇蹟的「台灣價值」，恐將持續被政客消耗殆盡。蔡總統，好好說，我們都想知道您的「台灣價值」具體內涵是什麼。（作者為資深媒體人）

(中國時報)