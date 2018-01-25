2018年01月25日 04:09 中國時報 楊思偉

1月18和19日舉辦全國大專校院校長會議，高教司長李彥儀表示，觀察到國立大學受限法規，很難延攬到海外優秀人才，因此思考修正《大學法》，包括校務會議提升學生代表占比，校務公開資訊新增校務研究，以及國立大學朝向法人化制度發展等。教育部並拋出震撼彈，未來將推出「國立大學法人化」，初步構想是希望讓打國際盃的大學能夠法人化，成立法人委員會，負責學校發展。

李彥儀說，未來法人化後，將有2個改變與不變，改變包括：大學不再是教育部所屬單位，擁有完全自主的獨立人格；大學校長也不再向教育部負責，而是由常設性治理會議選任與克責；不變的是政府對大學的財務支持額度不變，僅從補助改為協助；以及政府對原有公教人員資格的任用權益不變。

大約10年前教育部曾經想要推動國立大學法人化，但礙於年度經費補助是否削減，以及教職身分如何處理，退休金如何籌措問題導致推動不成。此次教育部再次重提該政策，但是推動法人化的主要目標為何仍然沒有說清楚，亦即政府真的要放權給大學嗎？不削減補助經費，不會年年要求增加自籌經費比重嗎？

另外，依據大學自主委員會的初步構想，人數那麼多，外部人數超過一半，雖然有讓大學經營策略加入外部意見與監督之意涵，可是到底是要授權給校長更多權責，或是要削減校長的權力呢？外部人士超過一半，其成員代表性超過功能性，能做有利各大學發展卓越的決策嗎？

日本大學法人化的權力組織「理事會」，頂多5人左右，聘請經營專業人士剛開始先1人進入理事席次，經過10年以後才讓外部人員超過半數，而且重點是在強化校長的領導權，提供大學校長在任期內可以做更多決策與管理的空間。

而國內目前公布的規畫內涵又是四不像的架構，看來像是要讓校長有權力可以施展抱負，可是制度設計又是礙手礙腳。至於經費制度，包括資產之應用，如果沒有更多彈性空間，這些政策都會是半調子。目前高教政策最大的問題都是沒有整體的藍圖，看不出政策背後的目標與理想為何？如果繼續這樣下去，應該很難期待台灣國立高等校院會有更優質的未來。

（作者為南華大學講座教授、前台中教育大學校長）

(中國時報)