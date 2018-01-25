社論－政府失靈才是台灣民主危機

2018年01月25日 04:09 中國時報 主筆室

國際景氣回春，台灣出口回穩，經濟成長率預測值上調，但一般企業還是感到「悶」；年輕人薪資偏低，多數淪為「月光族」，對生活和未來也感到「悶」；青壯年薪資難漲，社會環境又不利養育，養上撫下更是「悶」；老年人在長照機制難以順利推展下，生活經常拖累子女還是「悶」。整個社會到處都是問題，就像一部開了20年的老舊車輛，全車上下似乎無一處健全。

悶的原因，很大部分來自於世界和我們內部都變動得太快，無法及時調適，就像幼童成長太快卻未換穿適當衣物，當然到處不合身而感到不適。最嚴重的問題之一，就是政府政策失靈。包括未能預見問題、提早規畫、適時提出解方；或面對問題時，提出的解方無法對症下藥；或解方正確，但往下落實時卻層層打折、成效不彰，乃至於民眾對政府失望，轉而寄望沒有政治經驗的素人，期待不一樣的政績。

隨手一捻，到處都是政府失靈的案例：「募兵制」幾已確定無法獲得適當兵源而面臨跳票，在缺乏充足和優質兵源下，誤射雄三飛彈的事件可能層出不窮。退休「年金改革」，不僅理論上缺乏說服力，且在一刀切的改革模式下，已經造成大學教師怨聲載道、有能者紛紛離開台灣，導致台灣高教即將面臨缺乏優良師資之窘境。而「軍退」改革卻因阻力大而停滯，導致對公、教相對不公。至於拚經濟，希望能提升服務業出口，但迄今仍無一套「服務業貿易統計」可作為政策參考依據，問題延宕20年而不思解決，已成為身為富裕經濟體的笑話。

造成政府政策失靈的原因，大致有四：其一，政府結構多年不變，難以應對外界快速變化。即使表面上偶有調整，多半是重新整併一番，人和錢幾乎都不變。例如，朝野都說要更重視服務業時，經濟部相關局、處、司的人員和預算也未能因應調整；部會之間也不會因外部環境變動，重要性有變而相應調整預算或人員，鄰近的南韓就比我國靈活。

其二，政府業務愈趨複雜艱難，但整體文官素質卻日益下滑。由於文官待遇難以顯著調漲，相對於民間優質企業越來越差，願意投入政府部門的菁英越來越少，能堪大任者有限，具遠見和積極性者更如鳳毛麟角，面對日益複雜的問題經常捉襟見肘。

其三，政黨激烈競爭，為求短期獲取選票，無暇對複雜的問題耗時研析，導致方案粗糙；加上重視方案的政治性效果，無暇顧及客觀和合理性，乃至於明顯偏頗。

其四，問題日益複雜，政府更有賴於堅強智庫的協助，但近年來政府預算限制愈趨嚴重，無力支持智庫正常發展，使智庫能量無法跟上時代需要。且因待遇未能提高、經費使用又限制嚴苛，人員流動率高、素質難以提升，導致政策研究品質亦難提升。例如某著名財經智庫剛成立時，待遇約為大學教授兩倍，網羅諸多睿智之士，後來有成員成為行政院祕書長、國發會主委、副主委、竹科管理局長、智庫院長等各方俊彥，和今日相較不可同日而語。若和先進國家相比，我國智庫能量之差距就更為明顯。

民進黨執政後立即啟動一系列政治目的之改革，蔡總統自認勇於面對困難，自我感覺良好，卻造成社會衝突、分裂與疏離。台式民主不缺自由保障與權力制衡，缺的是政府治理能力，當前迫切需要的不是政治解構，而是行政改革，是提升政府效能。

行政改革的內涵應包括：

一、在國家發展委員會內建置常態性的單位或機制、經常性的研究組織和預算調整，研究確定後即立法付諸實施。

二、學習新加坡預算制度之靈活性、修改預算制度，讓更靈活的預算預支和償還可以成為常態，以因應更多變的全球衝擊。

三、全面提高公務員待遇來留才，並對企業界示範調薪，職級越高者調整幅度應該越大，以創造努力誘因；若短期難以達成，至少應顯著提高中高級幹部之職務加給，來提升其工作積極性。

四、應調整預算讓更多資源支持智庫發展，提升其品質和能量來支持政府施政。而如果預算難以支持，適當的加稅可能是必要的，政府不能為了選票只想到減稅，卻持續要馬兒好又不讓馬兒吃草。

政府治理效能不能提高，面對兩岸人心向背競爭，台灣民主的正當性會更低。

(中國時報)