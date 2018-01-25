AR VR探虎頭山 大有國中爭光

2018年01月25日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園區大有國中建置「虎頭山、忠烈祠AR、VR」在地化課程，透過科技，讓學生對學校所屬的城市環境及文化有更多認識，課程獲得「2017全球教育創新競賽（2017 Reimagine Education Conference & Awards）」銅牌獎，這個獎項有全球教育界奧斯卡獎之稱，且與全世界1000多個頂尖大學、企業及研究機構競賽，實屬不易。

校長陳家祥指出，團隊由大有國中許庭毓老師與李士玲組長代表赴美參賽，與美國德州大學奧斯汀分校許曉平團隊於現場發表簡報方案，透過國際合作，連結台灣k-12草根創新與美國高等教育資源，以學生為擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）內容創造者，發展素養導向與在地課程設計，解決教學現場問題。

首度與美大學合作

沒想到，這個構想得到來自MIT、Amazon、IBM、University of Pennsylvania、Columbia University、QS等數十位國際頂尖企業及大學專業評審所青睞，成功將台灣教育創新推向國際舞台。

陳家祥說，這是唯一代表台灣入圍的隊伍，也是唯一以中學名義與美國大學跨國組隊參加競賽，這無疑是對於我國教學創新與國際接軌所做的努力，所給予高度的肯定。

展現台灣創新能量

許庭毓說，過去的課程發展模式較為封閉僵化，這次由老師們自發組成教師專業社群，並引入美國大學的資源，補足老師最需要的技術與評量，激盪出老師的創新能量，期許未來教師們能成為主動的課程企畫者，台灣底層教師的創新力量不輸給其他先進國家。

(中國時報)