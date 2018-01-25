逢甲商圈春節停車費 訂上限

台中市府訂出逢甲商圈停車場春節收費上限，杜絕漫天抬價，違者最重得廢止登記證。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導

逢甲商圈春節將湧入大量遊客，為避免停車場漫天喊價，台中市交通局與30多家停車場業者座談，要求連續假期收費計時每小時50元為上限，計次單次以300元上限，且應於明顯處告示停車費率，交通局長將化身「神祕客」視察，違規情節重大者即撤銷停車場登記證。

交通局長化身神祕客視察

交通局長王義川表示，前市府時期曾核定最高每小時80元、單次500元的費率，仍有民眾投訴業者哄抬停車費，對逢甲商圈形象也造成傷害，春節期間他會開車到逢甲商圈停車，實際了解收費情況。

逢甲商圈停車需求高，春節更是一位難求，交通局檢討停車費率標準，前年起調降費率並制定連續假期收費標準，連續假期收費計時每小時50元為上限，計次單次300元上限，今年仍比照該標準，不得任意變更收費標準。

嚴重違規撤停車場登記證

王義川說，維持逢甲停車場秩序，避免春節出現坐地起價，台中市停車管理處將加強稽查，查獲任意哄抬費率等未依公告費率收費，依《停車場法》處3000元至1萬5000元罰鍰，並限期改善，逾期未改善者，可勒令停業，甚至得廢止停車場登記證。

去年對交通局要求收費上限，仍有3家停車場業者堅持偏高收費，交通局將其偏高收費資訊公告在交通局網站，提醒民眾停車前慎選，今年針對違規業者，強力執行最重撤銷其停車場登記證。

逢甲商圈停車場業者表示，違規如遭交通局查到，將撤銷停車場登記證，為避免加價收費而丟了生財工具，願配合市府，以計次單次300元較有利潤。

(中國時報)

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