2018年01月25日 04:09 中國時報 主筆室

美國總統川普日前批准對進口大型家用洗衣機和進口太陽能產品徵收防衛性關稅，受到影響的大陸、南韓和墨西哥等都已對此發出強烈的不滿，表示一定會積極捍衛利益；大陸並且強調，將會與其他世界貿易組織（WTO）的成員一起提出申訴。

台灣估計可能至少會有14家太陽能業者受到衝擊。不過，蔡政府迄今並未表達抗議，而經濟部則因認為「申訴程序非常繁瑣，除非美國在程序調查上非常不公平才能成案」，所以也不打算發動申訴。

國貿局還說，每個WTO的會員都有權力可以使用防衛措施，言下之意，似乎不以為意。當國內業者面臨如此強大的壓力，蔡政府居然還可以「溫良恭儉讓」地體諒美方的立場，令人搞不清楚這到底是台灣的國貿局還是美國的國貿局？ 此外，工業局則向業者喊話指出，2025綠能政策的目標與布局新南向國家，可以達到分散風險的效果，因此，太陽能業者大可不必因為美方祭出這項措施就考慮外移。不過，已有再生能源業者表示，因應這項措施，將會啟動赴美投資的程序，因為在高達30%的防衛性關稅之下，在美國設廠顯然可以提高競爭優勢。這番表態形同直接打臉政府。

蔡政府必須思考，長期與大陸低互動，甚至交惡的政策方向，是否是對台灣最有利的做法？例如面對這次美國祭出201條款，台灣身陷被美國貿易制裁的孤兒狀態，處境相當不利，讓人十分擔憂。難道蔡政府真的完全不考慮加入以大陸為核心的申訴集團，為台灣業者爭取公平貿易的機會嗎？

(中國時報)