2018年01月25日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市推廣AR、VR教育不遺餘力，像是桃園國小的智慧校園、數位學堂和創客學習，教材活潑，可以帶動更好的師生互動，讓學生發揮創意，透過科技，讓學生對於學校所屬的城市環境及文化有更多認識，和市府推動的「智慧學校、數位學堂」計畫吻合。

市府教育局表示，智慧教育是市府推動智慧城市的一環，利用ICT技術提升學習興趣，協助教師掌握教學成效，以現代教育理念，發展智慧課堂，進而提高學生的學習成就。

高中部分在平鎮高中，學校建構星球運行模式，融入自然領域，國中則有大有國中、桃園國中；國小則有中興國小、青溪國小、桃園國小、仁和國小。

中興國小在校園內設置大溪生活藝術師牆，透過AR創新教學，做為自然領域課程補充教材，青溪國小建置我的家鄉－桃園航空城3D虛擬情境的英語聽說闖關VR，桃園國小也建置VR美術館，整合學校美術班學生作品，無限延伸藝文作品展覽的時空。

桃園市以桃園國小為示範學校，在校長吳雅芬的科技領導力展現下，打造以學生為中心的「5T創客智慧學校」，發展TBL團隊合作學習教學，已達成三、四年級共15班，班班都有TEAM Model智慧教室系統，並邀教育科技專家、經驗豐富的智慧教師進行智慧教師的專業培訓課程。

(中國時報)