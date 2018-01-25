水景廣場 串起藝文與自然

友善列印
中國時報
／竹市導

新竹市政府打造城市人本空間不餘移力，近期完工的文化綠廊景觀「水景廣場」與無障礙寬敞人行道，更打開文化局周邊空間，成藝文與自然融合的公園綠地，同時串聯東大飛行公園、新竹綠園道、隆恩圳成新竹之森，打造全新城市藝文休憩場域。

文化局演藝廳是城市藝術文化交流重鎮，人潮眾多，但過去周邊動線並不友善，來欣賞展、演的朋友，在享受展覽、演出的饗宴後，沒有可吸引人的周邊環境，大夥散場留不住人，相當可惜。

市府此次在文化局周邊，打造全新文化綠廊，以人本理念打造全區無障礙空間，身障朋友、娃娃車家庭、長輩都能輕易進入，適合帶著全家來散步，民眾看完展演更可坐在戶外，輕鬆休憩，談談心得，非常不錯。

此文化綠廊景觀工程更有2大重點，首先是無障礙設施讓人行環境更順暢、打造水與綠共融美化升級環境，除去過往阻絕行人進入的多餘設施，更重新梳理樹木，其中水景廣場形成自然戶外表演場地，未來也將定期舉辦音樂饗宴。

另外，更將串聯周邊新竹綠園道、東大飛行公園、隆恩圳，成4公里新竹之森，長輩、孩子、年輕朋友都能悠遊在新竹市生活。

當地的水田里長許明霞就表示，這是此地50年來最大的改變，過去這裡周遭樹木雜亂、樹蔭造成環境陰暗，改建後環境是半世紀來最優質的環境，「厝邊攏講實在有夠讚！」。

(中國時報)

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