大甲高工iBike站啟用 上學免跋涉

2018年01月25日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

大甲高工位置偏遠，交通不便，台中市議員吳敏濟爭取設置iBike站，24日啟用，60輛嶄新的自行車一字排開，學生開心地說，上學不必再長途跋涉，且有較充裕的時間早自習了。

大甲高工位於大甲與外埔交界的鐵砧山南麓，家住苗票通宵、每天搭火車通勤的學生會會長何政昱指出，從火車站到學校連續上坡2公里遠，快走至少也要20多分鐘，尤其大熱天時，到學校早已滿身大汗。

高二生蘇瑩說，自己習慣留校夜讀，晚上7點後就沒有公車可搭，同學們夜讀到8點半至9點才離校，路上一片漆黑，十分危險，都需結伴下山，iBike有照明又方便，大家比較不用擔心安全了。

校長簡慶郎表示，大甲高工全校1500名學生，約500人會使用到iBike，啟用後讓學生十分便利；不過，由於開元路狹小，往大甲市區方向下坡坡度很大，附近又有工廠貨車進出頻繁，希望議員吳敏濟能繼續爭取自行車專用道，提高騎乘安全性。

吳敏濟指出，甲安埔地區目前有8個iBike站點啟用，隨處可見學生、外來背包客及民眾騎乘iBike，目前規畫中還有市定古蹟日南火車站、幼獅工業區、文昌國小、順天國小、大安區公所、大安區圖書館、外埔區公所及外埔國中等8個站點，將致力爭取早日設站啟用。

(中國時報)