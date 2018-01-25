總統意志須對人民負責

2018年01月25日 04:09 中國時報 江靜玲

2011年夏天，蔡英文以民進黨主席身分訪問歐洲時，在倫敦的一席談話令人印象深刻。那是在王十字車站一棟剛翻新揭幕的維多利亞旅館內，蔡英文提到作為政客，短視近利容易且討巧，若要推動長期政策，包括在自己任期內看不到成果的策略，「需要很大的勇氣」。

這個星期，蔡英文接受電視媒體專訪，被問及M503是否影響兩岸政策時表示，兩岸關係有3個關鍵──總統有沒有堅定的意志；整體的政府有沒有抗壓的能力；人民在這件事情上是不是團結的。蔡英文說，總統必須替國家堅持該有的堅持，「千萬不要小看這個總統的意志」。

從蔡教授、蔡主席到蔡總統；從1998年擔任李登輝政府國安幕僚，負責研討架構一套新國家和兩岸關係定位的「兩國論」，到陳水扁政府時期陸委會主委；從無黨籍到加入民進黨，從一名謙謙學者到國家元首，在1998年到2018年，20年的足跡中，相信很少人會質疑蔡英文的決心和毅力，勇氣和意志。正因為知道不能小看這個總統的意志力，益發覺得她的政府在堅持和抗壓時，不單要檢視人民是否團結，更要非常專注傾聽普羅大眾的聲音，審慎觀察國際政治環境。

台灣的政府官員，尤其是駐外人員常提到的一個理論是，中共做中共的，我們做我們的，我們不去干涉他們，「是平行的關係」。然而，這個聽來合乎邏輯的陳述，在兩岸關係和國際現實下，只是台灣的單向希冀。中國和台灣在國際政治上，永遠或者至少到目前為止，都不會是兩條平行線。

M503北上等4條航路爭議是一個典型例子。這是國際民航組織核准的航線，飛安上的問題應該不大，爭議焦點在於兩岸政治，陸方在未知會的前提下單方改變現狀，是對台灣主權的不尊重，也就是蔡英文所言，總統必須替國家堅持該有的堅持。

為此，台灣最終還是要訴諸國際尋求奧援。美國國務院在此事件上表達反對任何一方片面改變現狀後按兵不動；國際組織介入的可能性微乎其微。但台灣不能因此沉默，訓令駐外使館在國際發聲是另一途徑。

過去一周，台灣駐外使館透過媒體和國會友台議員，像接力賽般，一波波地抨擊中共，記憶中似乎很久未見過我國駐外使館以如此密集的炮火聚焦在一個議題上。可以想像，台灣各駐外館處這段期間從政治組到新聞組多麼賣力地卯足了勁推動此一訓令；較難估計的是，這要花費國家公務員多少精力，以及台灣納稅人多少荷包。如此勞師動眾，有實質效果嗎？答案是沒有。

儘管國際社會多了解台灣的價值，但從去年台灣未能出席世界衛生大會、國際刑警組織、巴拿馬斷交、李明哲案再到M503，在在說明國際政治現實和寄望美國幫忙扭轉情勢的機率已越來越低，關鍵在於不是人家不幫忙，而是幫不上忙。最終，責任還是在台灣自己的手上。

長期觀察兩岸關係中的「美國因素」反而令人擔心，尤其是川普執政下，《國防授權法》和《台灣旅行法》顯示美中台關係已產生變化；對台灣，轉機變成危機的機率大增。此刻，台北和北京都必須嚴防誤判。

解鈴尚需繫鈴人。台灣總統的意志，當以台灣安全和台灣人福祉為優先，最終還是要回歸到兩岸，這是一條A到B的途徑，不需要經過C到B。

(中國時報)