陸生冬令營 體驗台風土人情

陸生參加冬令營，參訪台灣景點。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

開南大學國際處兩岸人才培育中心舉辦2018陸生冬令營，帶領陸生展開為期11天的陸生移地文化之旅，開南校長梁榮輝率領校方人員，歡迎蘇州大學蔣峰副校長與哈爾濱工業大學姜長寶教授等來自遠地的師生們參與。

今年共有來自大陸各地高校，包含西安建築科技大學、西安建築科技大學華清學院、東南大學成賢學院、哈爾濱工業大學、深圳大學、蘇州大學文正學院等6所，總計40位師生參與。

兩岸人才培育中心陳偉杰主任表示，邁入第6屆的陸生營隊，安排許多學校教學特色課程，使陸生可以更了解開南大學整體教學的多元豐富性，課程包含大學生在全球化時代競爭力、空乘服務管理實務、園藝療癒藝術、文化創意體驗及自然生態和原住民文化參訪等。

在校外參訪方面，今年特別安排學生前往北台灣景點故宮、八里淡水、士林夜市、台北101等，更到大陸遊客最嚮往的阿里山、日月潭及墾丁，希望大家除了專心上課體驗精心安排的講座課程外，更能藉此了解台灣各地的文化風土民情。

來自哈爾濱工業大學尹航同學喜歡攝影，拿著手機和相機在各處拍照，他說來到台北故宮，真正感受到兩岸文化的同文同種，薪盡火傳；在淡水，又觀察到台灣自身歷史發展軌跡的獨有魅力。

東南大學成賢學院的陳漪琳同學對淡水漁人碼頭印象深刻，她在微博上寫著「海鷗飛上天際，海風吹亂長髮，流動的雲和折射下來的陽光沁入心扉！」而蘇州大學文正學院宋亞楠同學表示，品嘗到了台灣種類繁多美味可口的各色街頭美食，而此地朋友的熱情好客，給我們留下了深刻的印象。

(中國時報)

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