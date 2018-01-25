帶動舊城發展 6都更案輔導成立

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中國時報
／台中報導

為加速改善都市風貌，目前台中市已有6個民辦都更會陸續成立，且都位在舊市區，其中「中區金園大樓」及「東區和平街都市更新會」已跨出都更第一步。台中市政府表示，市府會與都更會建立夥伴關係，不管是都更獎勵、行政程序，都將全力提供協助。

針對全國商總理事長賴正鎰建議加速都更，以改善台中市風貌，台中市都發局表示，為協助民間自主更新，市府成立輔導團，協助輔導申請中央都市更新基金補助，目前已輔導6案，包括「中區金園大樓」及「東區和平街都市更新會」。

都發局表示，日前剛揭牌的中區金園大樓都更會，建築完成迄今已45年，因建物管線老舊及漏水等問題影響住戶品質，市府協助輔導所有權人成立都市更新會，該案是繼綜合大樓及成功路側、千越大樓案及遠東百貨大樓第3件都市更新重建案。

金園大樓位處中華路夜市商圈，鄰近台中公園、台中車站、東協廣場、台中州廳、宮原眼科等中市重點地標，市府盼配合綠川掀蓋，綠空鐵道計畫完成，串聯台糖與干城，形成文化走廊。

都發局依內政部《中央都市更新基金補助辦理自行實施更新辦法》，補助對象為公寓大廈管理委會、都更團體或機構，只要是位於台中市都市計畫範圍內屋齡20年以上建築物，如進行整建維護，可申請補助擬訂都市更新事業計畫及實施工程有關費用。

此外，屋齡30年以上建築物的自主更新單元，如進行重建，也可申請補助都市更新事業計畫費用。

(中國時報)

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