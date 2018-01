無神論仍是中梵建交障礙

2018年01月25日 04:09 中國時報 何思慎

外傳梵蒂岡和中國大陸對主教任命的爭議可能已獲得解決,梵蒂岡將要求教廷認可的合法主教讓位給中方選出的主教,台梵外交將出現危機。筆者認為,教廷會有耐心處理與中國大陸的關係,此應為漫長的過程,中共在「主教任命權」上若能與教廷達成妥協,也不應簡化為兩方將建交,中梵之間仍有不少問題存在。

1942年7月國民政府與教廷建交。兩岸分治後,教廷堅守「一個中國」政策,在台北的駐華大使館英文名為「Apostolic Nunciature to China」,教廷國務院行文我國駐教廷大使館時亦使用「Embassy of China to the Holy See」。對教廷而言,若與中共政權達成建交協議,即將台北的「駐中國大使館」遷往北京,無涉兩岸分合。

其實,中國大陸與教廷關係之障礙不在「一個中國」或「台灣問題」,而因中共在意識形態上主張無神論與唯物主義,與天主教教義背道而馳,且中共在革命中,亦將天主教在中國的宣教視為帝國主義的一環,素來敵視教廷。

此外,北京與教廷關係遲遲未能突破的癥結在於北京須承認教廷對大陸教區的主教任命權,「愛國教會」在大陸各教區「自選自聖」主教的作法不符普世教會的所有主教皆由教宗任命的「聖統制」,此即教宗本篤十六世所言「無法調和」的問題關鍵。

教廷與中國關係正常化另一問題為長期存在於中國天主教會分裂下的「公開教會」(地上教會)與「非公開教會」(地下教會)的緊張如何緩解,進而彼此寬恕與和好,最終走向合一,成為一牧一棧。此問題解決的難度不亞於主教任命權的妥協。

囿於過去中共迫害「地下教會」,許多堅守與教廷共融的聖職人員、修會人士與平信徒無法放下當年為活出福音的生活所受的苦難,與「地上教會」合一。雖然教廷2005年起為促進中國天主教會的合一,不再「祝聖」「地下教會」主教,但「地上教會」與「地下教會」問題的解決仍須等待時機。

改革開放後,中共不否定教廷對中國天主教會的「神權」,但不承認教廷對大陸教區的「治權」,導致中國天主教會的分裂,至今一些教區仍有兩方各自任命的主教並存對立的問題。

再者,中共至今仍禁止黨員入教,共產黨意識形態中的「無神論」無法與基督信仰並存,何時中共能承認天主,辨明基督是默西亞,始為教廷與北京關係正常化的時機成熟時。屆時,中共政權將無法阻擋良心自由的星火燎原之勢,此亦為中共畏懼與教廷關係正常化之深層因素。

首任駐華宗座代表剛恆毅神父曾言,教廷不會為取悅一方或另一方而妥協,祂是完全的不偏不倚。教廷非一般俗世國家,其外交有其特殊性,因此教宗方濟各應不會為「主教任命權」與習近平交易「建交」。(作者為天主教輔仁大學日文系教授)

(中國時報)