檢疫犬賣萌「桃喜狗」提燈夯

桃園燈節小提燈「桃喜狗」24日亮相，外型以機場檢疫犬米格魯為樣本，讓小朋友愛不釋手。（范揚光攝）

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中國時報
／桃園報導

2018桃園燈節為了呼應今年「狗年」的值年生肖，特別請來桃園機場檢疫犬Josh和Jimmy擔任主角，並以他們所屬犬種米格魯進行設計，推出桃園燈會提燈「桃喜狗」，限量發送4萬盞，燈會將在2月21日開始至3月4日舉行，歡迎民眾共襄盛舉。

2018桃園燈節以桃園機場檢疫犬做為發想，設計出小提燈「桃喜狗」，24日在記者會上正式亮相，桃園機場檢疫犬Josh和Jimmy也到場參加，領犬員資歷有5年的涂芯瑜表示，檢疫犬以搜查活體的動植物為主，如果聞到違禁物就會坐下，每隻檢疫犬都受過1年以上的專業訓練，「不只可愛還很專業。」

桃園市觀光旅遊局表示，2018桃園燈節將在南崁溪沿岸舉辦，長達8公里的水岸，燈節場域橫跨桃園、龜山、蘆竹3大行政區，主燈區將規畫在三民運動公園，龜山星月橋的龜山燈區、桃園汴洲之美橋的水汴頭燈區以及在蘆竹竹夢橋的蘆竹燈區為3個副燈區。

小提燈「桃喜狗」的設計特色則包括胸口掛著有桃園市徽的金牌、項圈上的8枚錢幣，象徵「狗來富一路發」，後方高翹的長尾則象徵著鴻圖大展，後勢看翹，組裝完成的小提燈不論是輕推狗鼻子、觸碰狗尾巴，桃喜狗都會不斷向前和人互動，互動感十足。

今年燈節相較往年活動天數、場域範圍皆多出許多，將從農曆初六開始舉辦至3月4日，假日期間每晚5點起在4個燈區免費發送桃喜狗小提燈，限量4萬盞，每人限領1盞。

(中國時報)

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