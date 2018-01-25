全球貿易戰 台灣要維權

2018年01月25日 04:09 中國時報 劉大年

美國川普總統近日批准將分別在未來3年及4年內，對進口大型洗衣機及太陽能電池與模組在進口超過特定數量後，除了加拿大以及少數開發中國家外，全面課徵防衛關稅，稅率則在15%至50%的高水準，所引發的效果不容輕忽。

美國是依據進口防衛條款規定，引用條件是當進口產品並沒有違反國際經貿規範，但卻使美國國內產業受到嚴重損害，根據世界貿易組織（WTO）規定，可以實施貿易措施，例如美國此次所採用的關稅配額。進口防衛措施屬於過渡性質，目的不在長期保護國內產業，通常實施年限不能超過4年，主要是希望國內受損害的企業可以調整轉型，以盡快恢復競爭力。

進口防衛措施並非川普政府首創，僅由少數個案來認定全球貿易戰升溫仍有些牽強。但是這次美國課徵防衛關稅受影響最大的是中國大陸，且美國已有將近20年未曾引用進口防衛措施，不難理解此次是針對大陸。大陸也反應強烈，指責美國名義上雖是協助國內產業轉型，但卻是濫用進口防衛措施；揚言將要在WTO爭端解決機制提告，使得中美經貿間隙更為擴大，雖不至爆發全面貿易戰，但仍處於緊繃狀態。

削減貿易赤字是川普經貿政策的主軸，但是在川普軟硬兼施及威脅利誘下，1年過去了，美國對中國貿易赤字並未減少；所以中國自然成為美國首要制裁目標。由於國際產業分工，美中之間巨幅貿易逆差，未來也不太可能明顯縮減，美方對中國的貿易制裁手段仍會接踵而來。

在對台灣的影響方面，台灣是美國太陽能電池的首要進口國，未來必須面對高額的防衛關稅；而且目前輸美電池仍被課徵反傾銷稅，未來最終雙重稅率仍須經由雙邊諮商而定。如何爭取較好的條件以降低衝擊，政府必須有所準備。

在川普上任後，運用各式貿易手段以增加對美國國內產業的保護，除了引起各國不滿外，許多國家也群起效尤。例如過去1年全球反傾銷案例明顯增加，台灣也是屬於主要被課徵的對象；而且反傾銷稅是針對特定產業，殺傷力更強。所以在此波貿易保護主義興起下，政府應協助企業面對外國反傾銷冗長的調查以降低損害，並針對被課徵不合理的案例，透過WTO爭端解決機制討回公道，以維護我國企業的權益。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)