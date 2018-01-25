新溪口吊橋 催生藍色公路

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中國時報
／桃園報導

復興區新溪口吊橋啟用以來，吸引大批遊客造訪，但往新溪口吊橋僅台7線1條路，山路崎嶇難走，大批遊客湧入，導致塞車抱怨。桃園市議員楊朝偉建議，可以和石門水庫遊艇業者合作，藉由「藍色公路」往返溪口吊橋，不但分流，也是另類特色。

原溪口吊橋有40多年的歷史，但橋身老舊不堪使用，為此復興區公所在原址新闢新溪口吊橋，全長303米，是全台最長的懸索橋，啟用以來吸引大批遊客造訪。但台7線路幅不大，雖然復興區公所有接駁車設計，大溪警方也派人疏導交通，但遊客數量太多，仍導致塞車情況嚴重。

楊朝偉說，許多遊客塞過車，以後就不敢來了，但若遊客從石門水庫的碼頭搭乘遊艇，前往新溪口吊橋，只需半小時就可抵達，沿路還可以欣賞湖水山光美景。他說，希望政府可以推動藍色公路。遊客車輛停在石門水庫，再搭船到溪口吊橋，不但有分流車潮的效果，遊客也不用塞車導致一肚子氣。

桃園市渡船遊艇公會理事長范揚煥說，目前評估遊客若從石門水庫搭船到新溪口吊橋，來回票價300元，眾人也加緊整修新溪口吊橋碼頭。他補充，大家也看中商機，希望能帶動遊艇業發展。另外他也建議，目前新溪口吊橋只有少數時段開放雙向通行，大多數時段仍只有單向通行，若開放更多時段，更能吸引遊客。

復興區公所表示，遊艇業者若有興趣，歡迎到公所洽談。但遊艇業者船隻載運人員，仍需主管機關水利署北區水資源局同意，因此不是區公所可以自行決定。北水局則說，能帶動觀光，一定站在贊成的角度，但仍需與遊艇業者、桃園市府共同協商。桃園市府觀旅局則說，遊艇從石門水庫到溪口吊橋，受限於水位，可能無法常態接駁，但可以成為新型的旅遊路線。

(中國時報)

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