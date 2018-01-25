總預算卡關 綠促開臨時會解決

2018年01月25日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府107年總預算案擱置停擺，市議會民進黨團24日送出26位黨籍議員連署書，要求10日內召開臨時會審查預算；並呼籲出國旅遊的國民黨議員「趕快回來開會」。國民黨團指出，開會隨時奉陪，但請民進黨團宣示對已完成協商刪減項目有決策權，不需再經市長首肯。

民進黨團總召李天生指出，市府經發局今年新編列300萬元，補助木工機廠商參加3年1度在台北舉辦的台灣國際機械木工展，因預算未過，這筆經費無法動支，廠商急跳腳。

副總召賴佳微說，台灣國際木工機械展2015年舉辦時，共188家廠商擺設1040個攤位，吸引國內外參觀者6330名，及來自53國共計895名國際買家，創造數10億商機；台灣木工機械廠商有85％集中在台中，對台中市產業發展不言可喻。

因國民黨議員目前出國考察，何敏誠議員指稱，不管「天涯海角」，國民黨議員應坐飛機回來開程序委員會。

國民黨市議員楊正中說，要開會隨時奉陪，一切依法辦理。合理預算國民黨團不會刪，不合理預算該刪就刪，希望市長不要將手伸到議會，不要每天指使民進黨團召開記者會做不實指控，莫用包裹式來夾帶不合理預算。

民進黨團指出，預算協商是各政黨推派代表進行討論，市府代表應議會邀請列席，並說明相關預算編列情形，沒有所謂市長首肯的問題。

(中國時報)