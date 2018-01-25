2018年01月25日 04:09 中國時報 白德華

「一個國家、民族的強盛，總以文化興盛為支撐，中華民族偉大復興需要以中華文化發展繁榮為條件。」2013年11月大陸國家主席習近平前往山東曲阜考察時，提出這主張。十九大後「習核心」確立，「習思想」將入憲，可確定的是，從傳統文化找根基已成共產黨成立近百年之際，實現「中國夢」的主要根據。

這變化，對中共來說的確巨大。北大國發院院長姚洋拿「現代化」這指標探討中共百年「長征之路」說，從「師夷長技以制夷」的器物落差認識自身不足，到1898年戊戌變法了解制度才是落差主因，中國一直思索如何走向現代化這問題。

的確。1949年大陸建政後，毛澤東以不斷革命論探索中國「四化」問題，但終因腥風血雨，加速鄧小平改革開放路線的部署。直到習近平上台，2013年十八屆三中全會提出「推進國家治理體系和治理能力」第五個現代化，深化改革及現代化目標總算有了進展。

但現代化並沒有那麼簡單。首先是人的思維。中國追求現代化的腳步雖逾百年，但廣大農村還存在皇權思想，腦袋還留在慈禧太后的年代；其次，現代化建構是對「陌生人社會」的尊重，但大陸開車不讓人、購物不排隊、權益受損就大吵的現象所在都有，倒不全然因教養，而是傳統出於「熟人社會」的排他慣性。最後，社會氛圍能否理性很重要，至少不該再出現《我不是潘金蓮》的類似情節。

面對中國現代化實踐，習近平首先拿「反貪」掃清國家和黨機器治理現代化的障礙。其次，重新建構傳統文化，將文化肌理重注到社會、體制及機關內部。

事實上，最懂辯證及改造的共產黨很清楚，西方民主主義因過度強調個人平權，最終可能導致社會碎片化、執政失效；源自馬克思的共黨理論更是植基於英國工業時代的片面思考，不適用中國，兩者都是烏托邦。因此，從傳統文化出發，重建社會及道德倫理秩序，更符合新時代與「中國夢」的脈絡。

如今，學界研究風氣更盛。上海復旦大學教授白彤東提出，儒家可推衍出當代的民主。他認為，接受賢人政治、集體利益至上者，也能同時接受自由民主；相信國家利益至上、道德至上、等級區分及精英統治者，也能與民主自由相容。在鼓勵中華文化發展的氛圍中，文化乃至民主理論研究的開花成果已是指日可待。

北京也已印發《實施中華優秀傳統文化傳承發展工程》意見，強調將更多優秀文化融入生活，更擴充進入中小學教材範圍。

「鞋子合不合腳，自己穿了才知道。」習近平這項試驗，極可能讓大陸到建國百年2049年時，恢復1830年中國占全球GDP比重三分之一的輝煌盛世。看待習近平的「中國夢」，台灣有必要更深入研究。

(中國時報)