張忠謀讚曾繁城 台積電大功臣

台積電副董事長曾繁城（左）24日獲頒清大雙學院名譽博士學位，會後大方向夫人陳韓（右）獻吻。（徐養齡攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

台積電副董事長曾繁城24日獲頒清華大學電資、科管院雙學院名譽博士學位，台積電董事長張忠謀特別出席為老戰友道賀，指台積電發展初期，若沒有曾帶領團隊鞏固公司內部，他就無法在外放心發展市場，是台積電能有今日成就的主要功臣。

回首攜手打下台積電江山的那段歲月，87歲的張忠謀與74歲曾繁城如今雖已白髮蒼蒼，但講起草創時期的一步一腳印，仍記憶猶深，曾繁城以「篳路藍縷，以啟山林」表達30年心路歷程，同時也感謝賢內助陳韓的扶持，頒獎儀式後還大方對陳韓獻吻，夫妻感情愈老愈甜蜜。

外傳可望接班的兩名總經理暨共同執行長劉德音、魏哲家，皆在台下仔細聆聽，張也不時提到兩人的努力，流露世代交替的情誼。張忠謀打趣說，台積電前後只有不到20位副總，比清大榮譽博士還難拿。

曾繁城個性低調，不愛鋪張，據悉他希望校方安排榮譽博士頒獎會場時，能盡量從簡處理，他致詞時更謙虛地將榮譽歸功給父親曾捷、1970、1980年代的政府，及當時領導半導體產業的重要推手孫運璿、潘文淵、李國鼎、和張忠謀多年來對他的信任。

張忠謀說，F.C是他30年來最好的戰友，期間合作過2項重大決定，對台積電後續發展影響深遠，第一是在1999年IBM曾找台積電做技術授權，最後台積電決定不用，要自行開發技術，第二個決定是合併德碁與世大兩間晶圓代工廠，打下江山基底。

清大校長賀陳弘說，繼張忠謀於1999年獲頒清大名譽工學博士，曾繁城成為第2位授此殊榮的台積電人，但特別的是，曾一口氣拿下雙學院學位，是繼上銀集團董事長卓永財後的第2人，甚為難得。

(中國時報)

小一家長控霸凌 校方喊冤 建國市場爭設機車出入口

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。