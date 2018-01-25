張忠謀讚曾繁城 台積電大功臣

2018年01月25日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

台積電副董事長曾繁城24日獲頒清華大學電資、科管院雙學院名譽博士學位，台積電董事長張忠謀特別出席為老戰友道賀，指台積電發展初期，若沒有曾帶領團隊鞏固公司內部，他就無法在外放心發展市場，是台積電能有今日成就的主要功臣。

回首攜手打下台積電江山的那段歲月，87歲的張忠謀與74歲曾繁城如今雖已白髮蒼蒼，但講起草創時期的一步一腳印，仍記憶猶深，曾繁城以「篳路藍縷，以啟山林」表達30年心路歷程，同時也感謝賢內助陳韓的扶持，頒獎儀式後還大方對陳韓獻吻，夫妻感情愈老愈甜蜜。

外傳可望接班的兩名總經理暨共同執行長劉德音、魏哲家，皆在台下仔細聆聽，張也不時提到兩人的努力，流露世代交替的情誼。張忠謀打趣說，台積電前後只有不到20位副總，比清大榮譽博士還難拿。

曾繁城個性低調，不愛鋪張，據悉他希望校方安排榮譽博士頒獎會場時，能盡量從簡處理，他致詞時更謙虛地將榮譽歸功給父親曾捷、1970、1980年代的政府，及當時領導半導體產業的重要推手孫運璿、潘文淵、李國鼎、和張忠謀多年來對他的信任。

張忠謀說，F.C是他30年來最好的戰友，期間合作過2項重大決定，對台積電後續發展影響深遠，第一是在1999年IBM曾找台積電做技術授權，最後台積電決定不用，要自行開發技術，第二個決定是合併德碁與世大兩間晶圓代工廠，打下江山基底。

清大校長賀陳弘說，繼張忠謀於1999年獲頒清大名譽工學博士，曾繁城成為第2位授此殊榮的台積電人，但特別的是，曾一口氣拿下雙學院學位，是繼上銀集團董事長卓永財後的第2人，甚為難得。

(中國時報)