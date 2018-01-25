貝羅夫 細節就是金牌關鍵

貝羅夫曾調教出2015年蕭邦國際鋼琴大賽冠軍金牌得主趙成珍。（鄧博仁攝)

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中國時報
／專訪

只有金牌才教得出金牌！2015年蕭邦國際鋼琴大賽冠軍金牌得主趙成珍以22歲之姿拿到首獎，他的鋼琴教授貝羅夫，不但是法國梅湘國際鋼琴大賽首獎，更是巴黎高等音樂院教授。貝羅夫日前抵台參加台北大師鋼琴藝術節，他表示，「成功沒有祕訣，細節就是致勝關鍵。」

貝羅夫說，「趙成珍雖然充滿才華，但人非常謙虛，他可以接受我給他的功課，去了解樂曲的細節，一點都不馬虎。」

德布西、梅湘樂曲代表

貝羅夫是20世紀少見的神童鋼琴家，11歲就在大作曲家梅湘面前背奏他的《小耶穌的二十個凝視》組曲，更讓梅湘夫人羅莉歐破例收為學生，傳奇性十足。12歲拿下南西音樂院首獎，之後就讀巴黎音樂院，17歲拿到法國梅湘國際鋼琴大賽首獎。目前任教於法國國立高等巴黎音樂院。

貝羅夫曾經是EMI古典唱片專屬藝人長達二十年，也在環球唱片錄製過專輯；他與EMI錄製過德布西錄音作品，從1970年到1995年工作25年完成，因為他也是維也納原典版德布西鋼琴作品的校對者，過程相當謹慎；後來又在Denon唱片把這個計畫從頭錄製一次，堪稱演奏德布西、梅湘樂曲代表。

台灣學生與世界脈動強

「我是鋼琴家出身，我很了解趙成珍的心路歷程。」貝羅夫說，他第一次注意到是在7年前，趙成珍拿到柴可夫斯基國際鋼琴大賽第3名時，「當時他非常年輕，充滿才華，我就暗自心想，他需要更多學習。」後來趙成珍到巴黎念書，希望貝羅夫收他為學生，開始了兩人的師生緣分。

貝羅夫說，他教過很多亞洲學生，「雖然大陸現在也有

很多學音樂的學生，但是台灣學生比起來，比較開放，跟世界的脈動也比較強，這是台灣很珍貴的地方。」貝羅夫也憂心科技世界來臨，年輕世代的音樂水準一天比一天下降，「希望大家都能永遠保有對音樂的熱情，這才是學音樂的終極目標。」

(中國時報)

大師藝術節 台灣開講

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