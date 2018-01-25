弱勢千人圍爐 提前發壓歲錢

2018年01月25日 04:09 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

社福度寒冬，台中市精湛建設發起「送愛到人間」圍爐餐會，給予一股暖流，活動已邁入第19年，在146家企業與個人贊助下，合計募集逾750萬元善款物資，24日由精湛建設轉贈家扶基金會、伊甸基金會等11家社福機構，購買所需要的設備。現場席開近百桌，宴請350戶弱勢家庭，近千人圍爐，場面溫馨。

「讓弱勢家庭感受溫暖！」活動發起人陳志聲點燃象徵傳承愛的聖火，他說，當家中出現身心障礙兒童，父母的身心及經濟負擔沉重，更應該給這些家庭更多關懷與尊重。台北天主教退休總主教狄剛首次參與，並親自上台讚賞陳志聲「好人做善事」，並為活動祈福。

「孩子們笑得好燦爛！」在拉拉熊與唐老鴨帶領下，活動禮物車進場，台上還準備42隻超大玩偶，讓台下小朋友們抽獎，伊甸基金會學員小芳抽到泰迪熊興奮不已，難掩喜悅地說，「要抱著它睡覺！」。

陳志聲指出，面臨大環境及房地產不景氣，但他心存感恩，認為企業要回饋社會，尤其弱勢團體募款艱困，在眾多企業好友相約力挺下，今年仍有39個主辦單位與107家協辦單位，捐贈物資總金額超過750萬元，大家有錢出錢、有力出力，讓他相當感動。

陳志聲表示，今年共送出5輛汽車及電動機車及機車等，訓練及療育的輔具及輔助器材、電腦設備等物資，另準備紅包、玩具餅乾等送給孩子們，讓他們提早收到壓歲錢，感受社會滿滿的溫暖。

(中國時報)