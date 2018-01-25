後藤希美子癌逝 謝祖武：希望不是真的

2018年01月25日 04:10 中國時報 林淑娟 、 蕭雅玲 報導

當年《麻辣鮮師》裡的張善為（左起）現在癱瘓、後藤希美子病逝，潘瑋柏去年10月也因流感住進加護病房。（資料照片）

17年前以校園喜劇《麻辣鮮師》走紅的後藤希美子，23日被爆已因癌症病逝2年，年僅36歲就香消玉殞。當年《鮮師》中的「磊哥」謝祖武24日凌晨從日本返台就收到經紀人通知，他難過表示：「希美子的事情我感到震驚、難過與不捨。如此美好卻為何如此短暫？我的想法只有一個，希望這一切都不是真的。」他相信這件事情發生時沒有被公開，就是希望能將大家的記憶停留在「溫暖的格格」身分上。

當年發掘後藤希美子的前經紀人呂孟娟受訪時表示，希美子淡出台灣演藝圈後轉往大陸發展，約在2008年左右才回日本定居，「她文靜、乖巧，氣質表裡如一，真的就是美好如天使，我相信她是上帝派來人間的天使，所以不需要在人間待太久，任務完成就回天堂了。」

在《鮮師》飾演希美子老師的郭昱晴，得知她病逝後難以接受，「拍戲期間覺得她是個長相很清秀、很有禮貌、氣質很好的女生，個性很低調，對所有人都客客氣氣。在片場看到她時，都是一個人在讀腳本，很少跟大家互動。」

不喜歡打擾別人

後藤希美子2003年爆出國籍爭議，一度讓她鬱鬱寡歡、事業陷入低潮，2005年演完大陸劇《浪漫的西街》便幾乎消聲匿跡，其實她後來嫁給經紀人Roger，在日本過著平凡家庭主婦生活，結婚多年並未生育。由於她個性不喜歡帶給人困擾，從罹癌到過世消息完全封鎖，老公低調舉辦喪禮後才通知台灣親友和舊識。

當年工作人員表示，拍攝《鮮師》期間，Roger天天都到片場陪拍戲，對她十分呵護，不少劇組工作人員都看得出兩人關係親密，Roger也果真不離不棄，守護她直到生命最後一刻。

(中國時報)