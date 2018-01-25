陳芳語遊英倫被當韓國妞

2018年01月25日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

陳芳語日前赴英國工作兼旅遊，由於同父異母姊姊住英國，她順便探親，陪著兩個外甥到處玩，她小時候曾看過別人溜冰摔倒，手指被冰刀割斷，她印象深刻大人還撿起血淋淋的手指，自此對溜冰一直有陰影，這次鼓起勇氣首度體驗溜冰，但表示未來應該不會想再嘗試了。

陳芳語本有懼高症，她在去英國前，和安心亞、歐陽靖拍攝廣告，咬緊牙關站在屋頂停車場女兒牆的邊緣，「我的頭是吊著、懸空 ，但拍完以後覺得懼高症好像沒那麼嚴重。」到了英國也勇敢大玩雲霄飛車。

臭臉打槍搭訕

她自曝參觀博物館時屢被當作韓國人，被人用韓文打招呼；還有華人男生主動上前誇她「好可愛」想搭訕，但她覺得對方奇怪，立刻擺臭臉打槍。她透露以前在美國也遇過兩個以為她聽不懂英文的人，在她身後討論：「你覺得她怎麼樣」、「你站近一點就可以摸到她的屁股。」讓她忍不住氣得回頭大罵。

除了被路人騷擾，她在美國念書時，曾遇上電梯故障，剛好跟班上一個不太熟的男生被關在一起，沒想到對方竟突然講起輕佻的話：「如果我們是情侶的話，現在就可以做一些事情了」、「你和別的女生不一樣，你坐在椅子上屁股都會跑出來」，讓她嚇得不敢答腔。

這回造訪英國，她覺得英國人很紳士，且倫敦二手書店很多，符合她愛逛書店的個性，加上冬天的倫敦街上滿是漂亮燈飾，讓她對英國印象大大加分，期望能赴英定居。

(中國時報)