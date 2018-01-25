秦楊重出《江湖》用生命在演

2018年01月25日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

秦楊當年演活惡人「劉文聰」，凶狠台詞成為經典金句。（資料照片）

台灣8點檔送「番仔火」送最凶的演員秦楊登大銀幕，擔綱國片《江湖》男主角，飾演黑道「瘋狗華」，狠勁更勝「劉文聰」，經典台詞「送你一枝番仔火跟一桶汽油」也升級，劇本設定要他喊：「某某某你死定了！」但他加碼更動台詞說：「某某某我會去送你的！」耍狠直接送對手上山頭。

雖然新角色瘋狗華和劉文聰都是反派惡人，秦楊解釋：「以往劉文聰是陰狠，暗著來不會讓你知道，瘋狗華是明著幹，做任何事不照規矩。」他為角色想造型，決定不再穿最愛的西裝，改穿皮衣，也理了一顆油頭，大叔秒變潮男，笑說：「拍電影要年輕一點，造型不能跟8點檔一樣，不會有本土劇的味道。」還因跟香港演員有互動，練了一些廣東話。

前導片燒千萬

劇組透露秦楊從5位試鏡演員中脫穎而出，但資方鑒於他曾爆出酒駕社會新聞，形象不大好，起初略有微詞，但電影監製力挺秦，反問資方：「你們一定看過《台灣霹靂火》吧！他演技如何？能演活這個角色賺票房才重要。」

電影《江湖》目前拍攝前導片，燒掉1千萬台幣，演員不乏許多話題人物，有香港演員「東星肥屍」梁焯滿、去年開車與人擦撞一炮而紅的「霸氣姊」、原住民歌手許法愛等，而秦楊前陣子演藝作品少，偶有客串，這次升任要角，掛保證自己會用生命來演好這部電影。

(中國時報)