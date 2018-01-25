李維維拍公益片未演先掉淚

2018年01月25日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

李維維與謝祖武受邀演出公益微電影《用心飛翔》，兩人首度飾演罕病兒的父母，李首次讀本時，光看文字已激動流淚，希望能借影片鼓勵患者家庭樂觀面對每一天，也讓更多人認識並關懷「藏翼天使」，也就是脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者。《用心飛翔》微電影24日發布預告片，完整版將於2月7日正式首映。

飾飾演SMA患者母親的李維維表示，第一次在片場看到患者與其家人時，內心非常衝擊，對小小年紀的孩子卻充滿正面力量感到心疼與無比欽佩，與他們互動時，透過言談、肢體語言，感受到一家人的心是緊密結合的，令人十分感動。

看到強韌生命力

李維維說：「第一次讀本時，讀到其中一段孩子和我對話的內容，只是看到劇本上的文字，我就已經不由自主流下淚，心情無法言喻。

正式拍攝時，有一幕是我決定要很正面地帶著孩子快樂過每一天，帶著她跳舞的當下，我的內心非常不捨的，但又希望能帶給她開心、有希望的力量，情感非常複雜。」

謝祖武也在片場多次與SMA患者互動，「我在小小身軀裡看到強韌的生命力、堅強的意志力。」他因完全投入劇情與角色而內心激動，有幾幕畫面都是自然流下眼淚，完全流露出一個父親最真實且動人的情感，讓在場的工作人員都為之動容。

(中國時報)