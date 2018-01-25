動漫節開跑 聲優史上最強

2018年01月25日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

《火影忍者》小午安枕↑「2018台北國際動漫節」各式人氣動漫推出最新商品，為新春增添歡喜氣息。

《名偵探柯南》馬克杯

《IDOLiSH7-偶像星願-》背包

《柯南》主角工藤新一聲優山口勝平將於動漫節舉辦簽名會。

春節前最大動漫盛事「2018台北國際動漫節」將於2月1日至5日熱鬧開展，《名偵探柯南》、《精靈寶可夢》、《IDOLiSH7-偶像星願-》等13部人氣動漫推出最新商品，超強聲優陣容也將來台和粉絲們近距離接觸。

去年大獲好評的日版專區今年再進化，超過200款精品空運來台，《精靈寶可夢》筆袋、小午安枕等商品讓黃色教主發威。《名偵探柯南》吊飾、痛包、KUSO型眼罩和口罩，讓角色瞬間上身。

柯南聲優展現魔力

此外《IDOLiSH7-偶像星願-》手機座、小抱枕、大束口背袋、《YURI!!! on ICE》抱枕套等商品，必讓粉絲滿載而歸。福袋當然也不缺席，消費滿額還送馬克杯、手機殼等限量贈品。

曼迪邀集本次動漫節最強聲優陣容：《名偵探柯南》、《黑色五葉草》、《王室教師海涅》集結5位聲優，將給聲優迷百分百滿足。3日《名偵探柯南》簽名會中為工藤新一配音的資深聲優山口勝平將讓展現「永遠青年聲」魔力，而《黑色五葉草》簽名會不僅請到大型新人木尾原岳人以及人氣王島崎信長，更請到重量級一線聲優諏訪部順一登場。4日，橫跨演員和聲優領域的真人王子安達勇人及廣瀨大介將親臨《王室教師海涅》簽名會會場，大展2.5次元魅力。

(中國時報)