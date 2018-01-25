CHANEL繁花 綻春意

2018年01月25日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

滿臉白鬍造型的老佛爺，在小花童Hudson Korenig的引領下，與身著白紗的模特一同謝幕。（CFP）

由卡爾拉格斐操刀的CHANEL香奈兒2018春夏高級訂製服系列，以法式古典庭園及繁花為本季靈感泉源。（CHANEL提供）

品牌經典斜紋軟呢套裝以圓潤肩線、刺繡滾邊勾勒出雕塑般的柔美輪廓，下身搭配短靴並於裙裝前方開叉處拼接搶眼色塊，模特更以手插口袋的「新姿態」亮相。（CHANEL提供）

系列使用桃紅、豔綠、藍等色調，綴滿珠繡、亮片及羽毛的層疊絲緞、雪紡布料，搖曳出整體輕盈主旋律。（CHANEL提供）

系列使用桃紅、豔綠、藍等色調，綴滿珠繡、亮片及羽毛的層疊絲緞、雪紡布料，搖曳出整體輕盈主旋律。（CHANEL提供）

英國歌手瑞塔奧拉一襲CHANEL香奈兒春夏前導系列連帽外套搭配腰包、休閒鞋，輕鬆現身秀場。（CFP）

法國影后瑪莉詠柯蒂亞選穿2017／18工坊系列深藍色連帽針織洋裝出席CHANEL香奈兒高訂大秀。（CFP）

一連陰雨的巴黎，在CHANEL香奈兒舉辦高級訂製服大秀的這天暫時停歇，由老佛爺卡爾拉格斐操刀的2018春夏系列，在巴黎大皇宮中以花束、霓裳譜出一片春意盎然，吸引包括法國影后瑪莉詠柯蒂亞、英國歌手瑞塔奧拉等人到場「品香」。

經典法式花園意象

噴泉池畔、玫瑰拱廊...經典法式花園形象，無庸置疑成為老佛爺本季靈感，頭頂花冠、臉遮面紗的模特在悠揚樂聲中穿梭，將我們帶回記憶中花都的美好年代；代表性斜紋軟呢套裝為系列完美開場，圓潤肩線、刺繡滾邊勾勒雕塑般的柔美輪廓，下身搭配短褲或裙裝，前方開叉處拼接的搶眼色塊及腳踏短靴、手插口袋的新姿態，賦予整體另番摩登視覺。

而A字型長版外套則為花之重唱引入宮廷式前奏，桃紅、豔綠、電藍等色調，在層疊的蕾絲、絲緞、雪紡紗上飄逸，綴滿珠繡、亮片及羽毛的優雅裙擺，搖曳出輕盈主旋律，連經典黑裙亦呈現出無限生機；極所有元素於大成的婚禮禮服，更是壓軸重頭戲，以純白褲裝搭配羽毛拖地裙擺，巧妙玩味陽剛與嫵媚概念。

老佛爺證明創意未歇

秀後老佛爺在接受訪問時表示：「我不是一個市場導向的設計師，某種面向上來說，我不知道我自己在做什麼，那僅是靠一種感覺而已。」留著滿臉白色落腮鬍的他，雖已需在攙扶中緩慢謝幕，但仍靠著這個充滿生命力的最新系列，證明自己尚未歇止的創意泉源。

(中國時報)