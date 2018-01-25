GIVENCHY高訂 越夜越美麗

GIVENCHY換上新任創意總監後重返巴黎高訂周，2018春夏系列強調剪裁，並以女性化方式表現。（CFP提供）

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中國時報
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Armani Prive 2018春夏高訂系列以天空中的自然變化為題，為如雲朵般的裙襬加入奇幻漸變色彩。（CFP提供）
由Clare Waight Keller操刀的GIVENCHY高訂大秀，再度展現她對於男裝領域的興趣，於系列中送出4套男裝系列。（CFP提供）
名模貝拉哈蒂德演繹Alexandre Vauthier 2018春夏高級訂製服，系列以80年代電音派對場景為靈感，營造出多變的誇張造型。（CFP提供）

繼CELINE公布將由Hedi Slimane接管，並將拓展男裝、高訂系列後，巴黎高級訂製服的伸展台上也迎來穿著男裝的模特。GIVENCHY新任創意總監Clare Waight Keller即在瑪黑區的夜幕下，送上為品牌操刀的高訂首秀，並混入4套男裝，在滿是女性費洛蒙的高訂場子裡格外醒目。

品牌2018春夏高訂系列以「夜晚花園」為靈感，自紀凡希先生創造的經典造型出發，大量使用創辦人熱愛的黑色，且以流蘇、立體荷葉邊妝點出嫵媚律動，透過設計師的女性視角演繹強調剪裁的俐落輪廓，表達出大膽又前衛的高訂視野。

而有不少女星在紅毯上選穿的Armani Prive，本季除了請到坎城影后黛安克魯格站台，更擷取自然天空中的漸變色彩入衣，輕盈的裙襬造型搭配奇幻漸變色彩，為即將來臨的奧斯卡星光大戰做好準備。Alexandre Vauthier則祭出80年代電音派對場景，誇張的禮服廓型及與傳奇法國眼鏡設計師Alain Mikli合作的復古墨鏡，整體華麗吸睛。

(中國時報)

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