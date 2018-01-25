新光三越旺旺卡利High 4％、5％、6％回饋

伊林娛樂緹妮（左起）、宋承希和趙凡萱出席新光三越「旺旺卡利High」活動，持13大指定銀行信用卡消費累滿1萬元以上可享4％至6％電子贈品禮券（左起）；指定日期指定消費滿2000元可兌換限量招財黃、旺旺紅撲滿。今起開放貴賓卡友預購初一限量福袋，大獎囊括海陸空等上千款。（鄧博仁攝）

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中國時報
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新光三越PUMA Suede Classic×HELLO KITTY聯名鞋款，2980元。（新光三越提供）
新光三越LANCOME絕對完美脣膏2018新年限量版，2月1日新品，每支1150元。（新光三越提供）
新光三越台南新天地名人坊脆皮炸子雞，1080元。（新光三越提供）
新光三越米其林星級餐具集點送，有餐具和鍋具共6款，扣50點+199元起可換購。（新光三越提供）
新光三越首度以MV規格拍《狗年的FreeStyle》電視廣告，玩超夯的嘻哈哏，歌詞洗腦、有趣，掃描QR Code可觀賞。（新光三越提供）
新光三越來思比iRobot Roomba 637掃地機器人（上）+Braava 380t拖地機器人（下），原價2萬7680元、特價1萬8399元，送原廠濾網×3及側刷×3。（新光三越提供）

戊戌狗年到，新光三越「旺旺卡利High」活動今（25日）起至3月4日展開，聯合13大指定銀行單卡同卡號累刷滿1萬元回饋4％、滿6萬元回饋5％、滿20萬元回饋6％電子贈品禮券；因應春節尾牙、團聚旺季，米其林星級的名人坊和珍寶海鮮全台首店等250家餐廳首次納入回饋；開運紅限量商品、除舊布新的節能家電等全面享優惠。

首3日聯名卡最高回饋14％

期間還有多重銀行加碼刷卡回饋，首3日持聯名卡滿萬最高回饋14％，首7日搭配貴賓卡刷500元送100點，點數20倍送。首4日聯名卡友刷6000元送200元電子商品禮券；13大指定銀行刷3000元送200元電子贈品禮券；11大指定銀行刷8000元送200元電子商品禮券等，可趁機賺紅包和年終加菜金。

更祭出多波限量卡友禮，像是2月2、3日13大指定銀行刷3000元送伊聖詩2018新年藝術家聯名禮盒；2月9、10日聯名卡友刷2000元送限量旺旺紅撲滿；2月17、18日貴賓卡友過卡滿2000元送限量招財黃撲滿。

全台16店餐廳 加碼送禮券

全台16店台、港、美、義、日等超過10國美食餐廳，在台北信義新天地、台北南西店、台北站前店、台北天母店、台中中港店、台南新天地可用「美食訂候位服務」訂位，2月9日起台南中山店、高雄左營店、高雄三多店也上線，聚餐更便利，刷卡還能賺禮券。

貴賓卡友專屬的「米其林星級餐具集點送」，扣50點+199元起可換購「地獄廚神」Gordon Ramsay的「經典餐具組」，有馬克杯、點心盤、點心碗、餐盤組合，與「一秒變星廚」的平底鍋與條紋煎鍋，在家團圓也有米其林三星的頂級享受。

(中國時報)

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