新科技高爾夫桿 擊球更穩定

2018年01月25日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

Callaway今年主打ROGUE球桿，詳細資訊店洽。（取材自Callaway官網）

TaylorMade推出M4鐵桿，打造直擊遠距，碳纖桿身5萬2800元。（TaylorMade提供）

TaylorMade推出新一代M4金屬木桿，由左至右：救援桿，1萬500元；球道木桿1萬3000元；開球木桿2萬2000元。（TaylorMade提供）

全球高爾夫市場成長趨緩，據品牌統計，受景氣部分影響，台灣在2012年時還有約15萬名球友，去年活躍者約剩10萬名，因此業者球具採用更多科技研發，搶攻主力客層球友的青睞。

TaylorMade、Titleist、Callaway為世界高爾夫3大品牌，其中隸屬美國adidas集團旗下的TaylorMade舉辦新品發表。該牌大中華區資深產品經理Raymund Ghin，也教授入門者選桿的訣竅：「首先就是找慣性高、容錯率高的球桿」。

Raymund Ghin強調，容錯率代表球桿上手的容易程度，以TaylorMade新品M4開球木桿為例，採用雙曲桿面科技，幫助球友在偏離中心擊球時，能保持更遠更直的球路；而全新GEOCOUSTIC聲效科技，除了製造爆發性的響脆擊球聲，同時也減少桿底容量，獲得容錯率更高的桿面。

另一方面，美國Callaway今年主打ROGUE球桿，將新科技進駐球道木與鐵木桿的桿頭，用「越、無界」強調距離的突破。

(中國時報)