超商迎賓入座變咖啡廳

2018年01月25日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

7-11未來形象咖啡廳區，規畫2人桌、3人高吧桌到8人共同桌等，增加空間層次感。（7-11提供）

全家台中金福星店打造成咖啡店氛圍，有舒適的沙發座椅。（全家提供）

台灣超商跟日本很不同的是，許多店型都設有座位區，甚至愈來愈擴大，再加強座位質感舒適度，除了提升咖啡品質，超商簡直變成「咖啡廳」。業者發現甚至有媽媽接完小孩放學，都直接帶到超商自己享用咖啡，邊看孩子坐著寫功課；而「座位經濟」當紅，更讓超商祭出各種風格店裝，搶攻商機。

重視裝潢提升質感

全家便利商店一直鎖定小家庭與外食商機，除了增加快煮食品，更廣設座位區，目前已設超過5萬個座位，鼓勵民眾來超商「休息」；全家標準店型約30坪左右，45坪以上即為大店型，而目前已超過一半的店鋪，都屬於大店型，面積愈來愈大。

除了座位更要提升質感，全家今年嚴選包含森林系、粗獷風、咖啡店氛圍感等7大特色主題，對應不同商圈，像是土城大城店就以英倫風格的布置，板橋干城店則是以粗獷系的工業風做為主題，另外像澎湖光復店外牆有可愛的海洋彩繪，積極呈現在地特色。

設單人桌到8人共桌

7-11今年起也將全力發展40坪以上大店的型態，在形象店的企畫中，規畫出戶外花園座位區、BAR型座位區，咖啡座位區；其中BAR型座位區首度於長型桌面架設玻璃隔板，打造一人餐桌，共用桌面下也保有個人隱私。

7-11咖啡座位區更規畫2人桌、3人高吧桌，到8人共同桌等，增加空間層次感，桌椅高度都依據台灣人平均身高來設計，無論哪種型態桌椅都很舒適；為營造猶如咖啡館氛圍，燈光色溫選用溫暖的黃光，創造在家中的舒適感；牆面運用鏡面，有放大空間的效果，增加咖啡館的意境。

(中國時報)