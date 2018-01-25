電動機車夯 宏佳騰插一腳

宏佳騰總經理鍾杰霖透露年底前將推出採用氫燃料電池的原型車。（陳大任攝）

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中國時報
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遠傳超級騎機方案，Gogoro 2最低只要1萬8700元起（含縣市政府補助），相當於車價的25折優惠。（遠傳提供）
宏佳騰開發CROXERA整合型智慧儀表系統，預計搭載於年中發表的新車上。（陳大任攝）

電動機車已是未來趨勢，Gogoro不僅積極布建電池交換站，也與遠傳合作銷售拓展通路廣度。宏佳騰一開年就在美國發表全球首款整合型智慧儀表系統CROXERA，驚豔CES展場，昨在台宣布將投入電動機車行列，除了推出充電式車款外，也將運用亞太燃料電池技術開發新車，預計在年底前開發出原型車。

宏佳騰總經理鍾杰霖說，目前電動機車市場有換電與充電兩大系統，預計年中推出首款充電式電動機車，但長遠來看，問題還是在於電池沒有辦法減少地球汙染，所以另啟新能源研發長期計畫，亞太燃料電池使用氫能，只要結合空氣中的氧便能產生能源，不需燃燒燃料即可發電，電力外的產物只有熱和水，不會產生汙染和溫室氣體。

執行長林東閔表示，宏佳騰與JDI子公司KOE及HERE Maps歷經數年開發與測試，預計將CROXERA導入年中發表的新車上，全新智慧儀表系統將可提供完整即時交通資訊及導航，若遇事故也會主動通報，價格也會以實惠為主。

Gogoro繼去年底於彰化、嘉義分別開出該區域首家授權經銷門市後，今年度第一家授權經銷門市再往南前進屏東，布建電池交換站也沒停，最近新設地點位於桃園客家文化園區，遠傳電信自去年Gogoro 2上市，全年銷售較前年成長4倍，目前搭配超級騎機方案，Gogoro 2相當於車價25折優惠。

(中國時報)

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