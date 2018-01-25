春節狗來旺百貨送轎車

2018年01月25日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

板橋大遠百初一金犬招財好運袋，每份2000元，限量2000份，頭獎是價值68萬9000元的NISSAN iTIIDA豪華版。（板橋大遠百提供）

Lulu自備超萌行頭，站在5米高超巨型TSUM TSUM巧克力屋前，抱著超軟Q抱枕笑開懷。（鄭任南攝）

百貨春節狗來旺，有超萌遊戲體驗、公益捐款收藏法鬥和限量福袋抽汽車活動吸引全客層。台北101今（25日）起至3月4日與迪士尼和野獸國舉辦「迪士尼TSUM TSUM派對嘉年華」，鐵粉黃路梓茵Lulu昨搶玩賓果連線、玩轉彈珠檯，笑說可趁情人節到戶外派對溜冰場「溜進男友懷裡」！

派對嘉年華通關護照組500元，通關護照組+雙層巴士單日票，原價1100元、優惠800元；凡參加互動遊戲或DIY體驗，有機會獲「香港迪士尼樂園套票」含門票及住宿，一人中獎2人同行。

2月1日至3月4日「新春狗來旺！Go好運！」活動，則與台灣防止虐待動物協會（TSPCA）合作，邀台灣藝術家吳金衛用回收塑膠創作限量「狗來旺」法鬥藝術品，前101名捐款1299元以上可收藏。2月1日101隻法鬥會在捷運廣場與松智長廊快閃；2月1日至3月14日另有「隱藏版繽紛狗來旺」周周抽獎，有粉色情人節限定版、白色情人節版等6隻。

板橋大遠百初一「金犬招財好運袋 汽車好禮加碼送」活動，福袋2000元、獎值2200元，幣值變大10％，限量2000袋；有機會抽中價值68萬9000元的NISSAN iTIIDA豪華版，與OSIM白馬王子按摩椅、iPhone 8 Plus 256G、iRobot Roomba 860掃地機器人等25項大獎。

(中國時報)