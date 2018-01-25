2018年01月25日 04:09 中國時報 莊芳華

遠方山崙，辛苦飛越濁濁紅塵，來到濁水溪農園的白鳥，從空中俯瞰，牠們敏銳的視覺，穿透輻射光影，直視色澤深淺不一的田嶇，迴避開大面積濁氣逼人的慣行農田，盤旋尋覓，把高蹺的長腳，輕巧地落在尚水農民的乾淨田。牠們尖細的嘴喙，顯然辨識得出清與濁的差異，感受到這一處田畦，露水的清爽。

六月的稻穗飽滿低垂，寬闊躺臥的大地，如姿態豐腴的姑娘，披散著成熟的金髮。割稻機，刷、刷、刷──，是一部高效率的理髮刀快速滑過，古銅色的肌膚立即坦露無遺，形成一番清爽氣象。

太陽的步履疾行匆匆，節氣是無法耽擱的行者，大暑才歇，立秋接踵而來，農人才剛剛把割稻機清理乾淨收倉，耕耘機立刻投入泥漿中上場。

在水田、旱地、湖泊、沼澤、溪澗、海邊，經常都能夠遇見的小白鷺，似乎很熟悉農耕的作息韻律，只要農田的耕耘機一開動，儘管平常牠們棲息在遙遠海岸那邊的山崙土丘上，這邊濁水溪畔水田土地的騷動，也能感受到，立刻群聚飛了過來。

當犁耙開始翻攪，潛伏在泥土中的魚蝦、昆蟲被驚動現身。白鷺鷥高蹺的長腳，尾隨著耕耘機環繞奔跑，不時停駐下來，伸出黃色彎勾的腳趾，攪動爛泥，撈起蟄伏泥中的底棲生物，伸出細長的黑色嘴喙，迅速叼起吃掉。等到農事收工的黃昏時刻，牠們把頸脖勾成Ｓ狀，奮力伸展強壯的翅膀起飛，又朝著落日的方向飛走，回到慣常棲息的小山崙了。

緊接著第二期稻秧速速播下，柔軟的幼苗，站開成寬闊的分列式，葉鞘尾梢堅毅昂起，承受仲夏陽光嚴苛的閱兵式，主秧苗不斷分蘗出更多新側芽，叢狀成長在日與夜的輪轉中。兩周前還零零落落的細秧，如今已是堅挺的稻桿叢，整個農鄉鋪上翠綠的絨毛地氈，綿延數十公頃。

然而，炙熱已經是世代的瘟疫了，高溫燃燒著整片田野，日照下的水田，蒸騰起薄薄的水霧，連耐勞累的勤奮農人，也不得不停下趕時趕陣的工作，找一處蔭涼角落歇歇。

那一天，我穿行經過農園，看見一群小白鷺鷥家族，從不知道的遠方飛過來，越過廣闊農田，停駐在其中一小處田畦當中。這一處水田，連接平地造林區，與蓊鬱森森的林木相互依伴，有別於周遭大面積慣行農田，是由「溪州尚水農產公司」的農民，以友善耕作農法，所種出來的尚水田。

這樣的夏天，千百年來一樣徐徐的南風，依舊吹拂過綠色的農園，稻秧像湖水，泛開一層層淺淺的漣漪，白鷺鷥們一身潔白的羽衣，苗條輕靈的身姿，點綴在整大片翠綠的青田上，遠遠望過去，看起來很優雅，一幅閒逸自在的畫面，難道牠們不像我們一樣，一點也不怕熱嗎？

南風一點也沒有帶來令人舒適的親切感。氣溫越炙熱，病蟲害越猖獗，數百公頃慣行農法耕種的農田，為了抑制不停增生的病蟲害，彌天蓋地的噴灑化學藥劑，農藥的霧雰慢慢蒸散，隨著風向飄移，陣陣刺鼻臭味，連農鄉人都適應不良，不得不掩鼻屏氣，矯健的白鷺鷥卻蒞臨了。

水田、耕牛、白鷺鷥相依相隨的畫面，原本是台灣農鄉的具象圖騰，但是近些年來，為了越來越艱難的覓食需求，白鷺鷥們尋尋覓覓，辛苦入出危境，到處找尋任何清淨地。能見到如此生動的畫面，即使像我這種長年居住農鄉的人，也已經非常不容易了。

恐慌已經是這個世代所有生存者的共同焦躁。頭上如烘爐般的艷陽，腳下燒燙的田水，物種正在逐漸消蝕中。慣行耕作法，讓自然田園原本具有的多樣生機，日漸貧脊。大面積單一化種植的結果，使得生物的生存競爭相互衝突，威脅著白鷺鷥們汲汲覓食的本能需求，逼著牠們從落腳的海邊土崙，飛越一處又一處冷硬的水泥城鎮，來到這個同樣是危機四伏的農鄉。

大太陽底下，牠們機警的東張西望，為了驅趕周遭可能的驚擾，發出粗啞「啊─啊─」的叫聲，偶爾把雪白的翅膀展開，撐成遮蔭的大傘，隔絕田水反射的粼粼波光，直視水下昆蟲、貝類的蹤跡，快速地發動敏銳攻擊。這兒若是食物足，環境好，也許牠們會願意留下來，就地築巢穴，定居、繁衍，成為群落。

但是，蓬勃發展中的石油工業，正在轉動整個世界的演化；農業，同樣搭著石化業的順風車前進，用來「撲滅」蟲害、催促作物「速速」成長，抑制草族生命的各種藥劑，全都是石油生產複雜過程中，所衍生出來的化學藥物。

今日全世界大宗發展中的農業，幾乎就是化學農業。化學藥物解決了農作物受損的問題，讓生產量大大提高，彌補了人類對糧食的需求，卻因為絕大部分農藥，被病蟲害以外的眾多非目標生物所承受，造成多樣性生態的浩劫。

台灣的農業跟隨化學潮流的速度，絕對不亞於其他國家，可耕地非常有限的島嶼，單位面積土地所承受化學藥劑量，幾乎居世界之冠，換句話說：台灣的眾生，平均分享的化學劑量，也是世界之冠。

藥物讓作物豐收，讓果實肥美碩大賣相好，滿足消費者的挑剔。得來容易的物資，讓人們不再珍惜糧食的可貴，以至於隨便浪費糟蹋掉。而無節制施藥的後果，病蟲害的基因，就像科幻電影中被核子能量反覆鍛鍊的怪獸酷斯拉（Godzilla），越變異越頑固，耕種也越來越困難。如此無止盡的惡性循環，我們一直視為理所當然，還稱之為「慣行農法」。

其實真正的「慣行」，不是千百年來，父祖輩們所一貫採用的自然農法嗎？才不到半個世紀吧，縈繞在我們的記憶中，那樣活潑生動的農鄉生態，田溝裡，魚蝦，泥鰍蠕蠕游動，放學後的小孩，拿了畚箕往水草處一插撈起，活蹦亂跳的小魚小蝦，總能為自家的晚餐增添一些鮮美。頷水忍過寒冬，在春夏生生不息大量繁殖的田螺，也是農家人餐桌上經常性的好滋味。田間野地孕育著無數底棲生物，在我們腳旁，身邊，頭頂來來去去。蚯蚓、糞金龜在翻土，昆蟲、青蛙，小蛇跳耀爬行，蝙蝠，水鳥盤旋飛翔，眾生雲集的豐富世界，連結起生命共生的軌跡。那時的父祖輩們，不都是以敬天惜地，不敢強求的有機方法在耕作嗎？

夾雜在大面積化學農園當中，溪州農鄉有少少部分的農民，開始懂得以一種追朔原生環境的信念，組成「溪州尚水友善農產公司」。這些年來，「尚水農民」堅持實施友善耕作法，絕不施放化肥、農藥、除草劑，要生產乾淨無汙染的糧食，要建構一處尚水好農田。儘管這些面積少少的乾淨田，依然被包夾在周遭大面積的「慣行農田」之間。

然而，有一些奇蹟正在悄悄發生。

根據台灣特有生物保育中心調查人員，長期在尚水田畦追蹤調查，他們以垂釣及蝦籠採集法進行取樣記錄，結果發現，原本台灣河川，許久未見蹤跡的原生特有種青將魚、白魚，居然漸漸回來了；而台灣田野已經囂張很久的外來種，諸如福壽螺、吳郭魚等，數量比例反而漸漸降低。這裡土地隱微之處，正在進行一場艱辛的生態奮鬥，原生魚類努力繁衍，正在抑制橫行當中的外來種，新一波更優質的生態平衡點，正在形成。而這樣令人振奮的好訊息，感官駑鈍的人類，是難以察覺的。

遠方山崙，辛苦飛越濁濁紅塵，來到濁水溪農園的白鳥，從空中俯瞰，牠們敏銳的視覺，穿透輻射光影，直視色澤深淺不一的田嶇，迴避開大面積濁氣逼人的慣行農田，盤旋尋覓，把高蹺的長腳，輕巧地落在尚水農民的乾淨田。牠們尖細的嘴喙，顯然辨識得出清與濁的差異，感受到這一處田畦，露水的清爽。

處境艱困的白鷺鷥和處境艱困的尚水農民，似乎有著相同的命運。當大部分人類的感官，長期習慣於紛亂刺激，汙濁穢氣的浸，而如此駑鈍不明時，這些飛掠而來的白鳥，比我們更能感受這片好田，所默默散發出來，接納萬物生機的溫暖善意。

接下來的每一天，我特意經過去探視。「哇，還在，還在。」小白鷺不只逗留、棲息，似乎打算在水田旁的平地造林區定居下來了。白鳥的蒞臨，是一種指標，一種生機回返的徵兆。這些小白鷺鷥，彷彿讀懂了上帝所傳達的神諭，有如宣告好消息的先知一般，來到尚水農田，預告了某些美好的生命活力正在甦醒。

(中國時報)