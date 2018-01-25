情歌11－作為一個旁觀者

2018年01月25日 04:10 中國時報 鄭順聰

修遠拉下毛巾，捧起臉盆，轉頭就去洗澡。在蓮蓬頭下，在熱水中，修遠想起更生學長的不合理要求，是讓人不自在沒錯，但比起成功嶺集訓的折磨，還在可以忍受的範圍。

修遠比較不能忍受的，是大學校園那種要把所有人拉入塵間的世俗味。

剛入學的大一菜鳥，即要不斷地自我介紹。剛開學的新生訓練只是前菜，還有運動會、田徑比賽與系對系的桌球籃球排球比賽，社團迎新的招生大會，系合唱大對抗，活動中心還主辦跨校的新生露營，更有同鄉會等等。從最外圍迴旋至核心，光中文系之內，系學會舉辦迎新，學長姐賣力唱歌、跳舞、吟誦詩詞，用各種應接不暇的活動，讓新生感受熱情，以早日融入大學的生活之中。更別說家族，有直系的學長姐帶領，定期吃飯聚會；同學間還互相認師父徒弟的，藉由傳授球類與運動技巧來建立關係。

這一切，無非是要把這些大學新生拉入俗世的漩渦中。

但修遠刻意疏離，遠離漩渦，他堅持，保持距離，冷漠客觀，才是文學冷眼觀世的真諦。

塵世的漩渦還可以抵擋，但最令修遠失望的，是同學多不是因熱愛文學才選填中文系，只是聯考分數剛剛好而已。對於文學的認識，多來自言情小說武俠小說，認識其實非常淺。更不要說寫作了，全校唯一的文學社團，竟搖搖欲墜就要倒了。

而且，大一才剛開學，大家不是煩惱出路急著轉系，就是忙著參加社團活動聯誼……說穿了，就是求偶……修遠也想交女友，但想到高中的戀情，杳無音訊，悲慘愁挫，直覺認為感情的結局，定是悲劇。

修遠逃得遠遠的，認為自己不屬於愛情，面容與態度都是冷淡的，他感到疏離、空虛、茫然、哀傷、傷感……來到大學，不就是要找理想的歸屬地，找到人生的知音嗎？但修遠雙眼所見，是一群群嬉戲放浪盲目追逐的男女，天真幼稚退化成孩子，不知人生的理想，不懂文學的奧義，如亞當與夏娃在伊甸園吃了禁果，玩得樂不思蜀，殊不知上帝即將震怒，要把他／她們一個一個貶入凡間。

（待續）

(中國時報)