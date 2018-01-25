2018年01月25日 04:10 中國時報 神隱

老者說：「您說的倒也沒錯，男子漢頂天立地，不就是為了建一方功業？就算掉腦袋也沒有遺憾。只可惜，匹夫之勇人皆有之，力量再大，功夫再深，都比不上婦人的眼淚，奸人的詭計。」

老者嘆了口氣，又說：「一條好漢單獨在沙漠裡遊走，可以活很久，十條好漢聚在沙漠裡，不出十天，只剩三個，就算幸運了，何故？因為誰也不服誰。我們這些拿刀拿槍的粗人，一輩子不圖什麼，就圖一個酒足飯飽，逍遙快活，今日萬眾一心，只服一位嬌弱的公主，這是千百年來沒有過的事，這是上天的旨意，所謂眾志成城，難保我們這群粗人，就在這沙漠裡稱霸，成就事業，這可是千載難逢的機會。這可不是我在吹牛，白龍谷這些不要命的傢伙，哪個不是以一擋千的好漢，只要團結起來，莫說天山以南，就算整個西域都要攻下，也不無可能。要留下公主，絕不是我一個人的意思，而是大家的意思。唉，只可惜大師有大師的盤算。我等命運只配落草為寇，不配稱霸一方，這也是天意。」

和尚說：「大將軍快別這麼說，小僧絕無為難之意。」

和尚這話只說一半，老者一直在等他說下去，卻等不到，似乎猜到什麼，便說：「哈哈哈，原來是來要寶物的，白龍谷有多少稀世珍寶，你要哪一樣隨你挑。看是世尊的胸骨，阿修羅的眼珠，十里溫香軟玉，千年天山雪蓮根，還是，日行千里的不倒明駝，穿在身上能飛的銀霓裳，亦或者是曹孟德的倚天劍，還是當年諸葛亮命刀聖蒲元在黃沙屯打造的三千把神刀？我這裡當然沒那麼多把，但一兩把總是有的。」

和尚接話：「還是當年哥利王用來凌遲世尊的神劍？」

老者臉色大變，沒多久又回復和顏悅色：「大師還真是神通廣大，沒錯，白龍谷是有這把劍，只可惜前不久才被偷。」

老者的眼睛一直是瞇著的，此刻突然睜大，露出凶光：「這白龍谷封谷數年，一隻飛鳥也不給過，全是為這件事，這世上知曉這件事的人，也不出三人，不知和尚何以知曉，可否賜告？」說完卻又瞇上。

（待續）

(中國時報)