證據說話 挺管中閔 論文抄襲 子虛烏有

2018年01月26日 04:10 中國時報 李侑珊 、 簡立欣 、 陳彥宇 、 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

台大準校長管中閔遭綠營立委指控，管與暨南大學管理學院院長陳建良共同發表的論文，抄襲張姓學生碩士論文，但根據台灣碩博士論文知識加值系統顯示，在張生引用文獻中文部分，即明列「14、陳建良與管中閔（2016）『兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估』手稿。」整件事不攻自破，根本是子虛烏有。

張生論文 引用管陳手稿

民進黨立委張廖萬堅指稱，管中閔與陳建良共同發表的論文，部分段落和圖表與暨南大學EMBA班張生發表的『ECFA貨品貿易早收清單對臺灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析』碩士論文雷同，質疑兩人抄襲。

陳建良表示指控根本倒因為果，因張生是他指導的學生，是張生引用他的研究手稿，「到底是誰抄誰？」

而民進黨與時代力量立委前天提主決議，要求台大釐清遴選過程疑義前，教育部不得同意聘任，管中閔當天晚間在臉書寫上「Ｉ AM FINE」幾個大字後，迄昨晚沒有再針對綠委指控論文涉抄襲公開回應。

陳建良與管中閔投稿的「網路與貿易研討會」，係去年5月6日舉行，為中研院與台大合辦的研討會，陳、管兩人共同發表的論文，便投稿至此會議。

中研院也強調，該論文並沒有經過正式審查程序，不算是正式出版的論文。

校長遴選 應回歸制度面

再者，張生在文獻部分，早就明列管與陳的手稿，且張姓學生在2016年7月30日口試，透過論文發表時序來看，即為陳、管二人的手稿在先，並且公開發表，學生才可以做為碩士論文的參考書目，並非管與陳抄襲張生。

針對台大校長遴選風波，立法院國民黨團昨抨擊民進黨配合綠媒炒作，無視大學自治，把政治黑手伸進校園。立委陳學聖以2014年國民黨執政時，成功大學校長遴選爭議案，最終尊重校園自主；立委李彥秀呼籲校長遴選應回歸制度面討論，民進黨如認為遴選辦法不夠周延，就讓教育部討論做修正。

立委賴士葆痛批，民進黨全面執政吃銅吃鐵，連台大校長也不放過；立委許毓仁也認為，管擔任台灣大哥大獨董是公開資訊，沒有揭露與否的問題。

爆料的張廖萬堅則堅稱，雖未聯繫上張生本人，不是無的放矢，從兩本論文的時序來看，確實有抄襲問題，但到底是誰抄誰需要釐清。

台大誠信辦公室主任李芳仁指出，若是引用他人著作，基本上都應註明出處，學倫委員會將會進行了解，預計這1、2天有初步結果，最快今天對外說明。

(中國時報)