台經院景氣預測！揮別悲觀谷底 房市回溫

台經院預測房市從悲觀谷底回升，「這是個健康的發展趨勢！」（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台灣經濟研究院25日公布2017年12月製造、服務、營建業廠商調查結果，其中，包含營造業和不動產產業的營業氣候測驗點，較上月大升3.58點，且是連續第二個月走揚。台經院景氣預測中心主任孫明德說，房市從悲觀谷底回升，「這是個健康的發展趨勢！」

區間盤整 至少1~2年才會彈升

台灣經濟研究院副研究員劉佩真指出，去年12月全台六都買賣移轉棟數月增2.1％，時逢年底自住客出籠，議價、讓利帶動買氣，現在起的半年期間，估測建商持續面臨交屋，新成屋，中古屋也陸續釋出，房價仍有「緩跌下修壓力」，不過，業者對景氣的看法，最近2季已從谷底逐步回升。

劉佩真指出，從2013年開始，營建景氣在「樂觀」、「信心下滑」、「悲觀」、「信心回升」的4個模組中，一直處於「悲觀」區間，去年12月終於回到「信心回升」，這代表房市從「最悲觀谷底往上」。

惟她認為，房市目前仍在「信心回升」的區間盤整，保守預估至少要1至2年才會彈升，特別是新屋供給量偏大，短期內房市還是處於震盪、盤整、修正態勢，調查得知，仍有七成以上的廠商認為未來半年景氣看法為持平。

買賣移轉棟數 去年止跌翻揚

內政部統計處2017年全年最新買賣移轉交易資料顯示，全年買賣移轉量達26.6萬棟，年增約8％，是2014年以來首度止跌翻揚的一年，除了買賣移轉棟數落底反彈外，繼承也續創新高，贈與和拍賣則呈現緩增的現象，2017年房市各項移轉都高於2016年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2016年24.5萬棟移轉量，是1991年以來的新低量，2017年也是在2016年波段新低量後，出現一波反彈走勢，在市場買氣逐步打開後，價格也從下跌趨勢逐漸轉為區間盤整。

華固建設總經理洪嘉昇分析，房市確實已落底，成交量增加，除少數供給量大地區，價格也都穩住了，是可以用正向去看待的時間點，當然以目前市況，房價不可能呈現Ｖ型反彈，主要是國內稅制改變，抑制投資炒作風，主要購買客群仍以自用為主。

(中國時報)

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