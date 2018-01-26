公開遴選當校長 管中閔何過之有》透視－民進黨抓權 政學農工乾脆官派

2018年01月26日 04:10 中國時報 周毓翔

民進黨全面執政後把政治黑手伸向各處，吃相難看，搶食手段之卑劣，令人瞠目結舌。管中閔經由台大公開遴選，當選校長，管中閔何過之有？不過是「顏色不對」！奉勸民進黨，真想搞中央集權，乾脆政、學、媒、農、工全面官派，別再為奪權到處潑髒水，貶低他人人格了。

爭不到位子 就搞黑對手

民進黨執政後，對於得不到的位子，總是有各種黑手段把人鬥掉。以台北農產公司為例，當初用南北菜蟲串連漲價來抹黑總經理韓國瑜，逼著韓國瑜請辭，如今，檢調查出南北菜蟲串連的證據了嗎？沒有！但已沒有人在乎，因為位置已經搶到了。

去年7月，退輔會榮民榮眷基金會改選董事長，民進黨力挺的退輔會主委李文忠意外落馬，被榮民代表陳俊生當選董事長。民進黨指控陳俊生未保持行政中立，進行非組織活動，接著強硬召開臨時董事會，拔掉陳俊生，讓李文忠當上董事長。

更不用提日前三讀通過的水利會會長官派修法，民進黨為掌握資源，將農田水利會抹黑成黑金派系把持，罔顧會員期望民主直選的期待，強行以立院人數優勢通過修法。

再談近期公廣集團的風波，前華視總經理郭建宏不同意「華視獨化」，被華視董事長陳郁秀以管理能力不足等罪狀「拔掉」總經理。

證實非抄襲 抵死不認錯

民進黨執政下，想做什麼就不擇手段。昨天媒體已查出，在張生碩士論文參考文獻中有註明，參考陳建良與管中閔 (2016)，『兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 政策效果評估』的手稿。但是綠委張廖萬堅仍堅持張生的碩士論文早於陳建良2017年在中研院發表的時間，又說兩人研究題目相同。殊不知，陳既是張生的指導老師，張生的研究主題與老師相同，何怪之有？再者，陳建良彙整2016年手稿，成2017年論文，其間，張生在2016年發表論文，時間上無相悖之處。

眾所皆知，在學術研究的領域，嚴格說起來，碩士論文的研究方法與理論，尚屬稚嫩，遠不如博士。陳建良是美國加州大學洛杉磯分校經濟學博士，管中閔是加州大學聖地牙哥分校經濟學博士，2位對於撰寫研究報告、投稿國際期刊，均有豐富經驗，如果陳與管要剽竊別人，大可抄襲國際論文，豈會拿EMBA碩士論文下手？

愚弄人民 將遭選民唾棄

但綠營一干人等，只要鎖定攻擊目標，聞到血腥味，就一湧而上，無人有清醒頭腦去思考這種烏賊戰術能否說服人。依昨天民進黨團死不認錯的傲慢態度來看，他所提出的主決議，很可能以國會優勢獲得通過；或許，這是民進黨的再一次勝利，但人民的眼睛是雪亮的，民進黨貶低他人人格，愚弄人民智慧的把戲，在年底大選，人民會一次討回。

(中國時報)