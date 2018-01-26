綠委卡管 遭批政治佛地魔

2018年01月26日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

新創圈痛批「柯建銘這群『政治佛地魔』，竟然想要讓學術屈服於政治。」（本報資料照片）

民進黨立委的「卡管」計畫，惹火新創圈！威朋大數據集團創辦人兼執行長吳詣泓昨在臉書痛批政治力介入學術，「柯建銘這群『政治佛地魔』的群魔亂舞下，竟然想要讓學術屈服於政治。」

吳詣泓在臉書發表評論，呼籲網友轉貼他的文章或是留言「+1」表達支持，「要讓政客們知道，台灣絕大多數沉默的人群，不上街頭抗議，不打口水戰，不當酸民，而總是捲起袖子在幹活，在全世界各地打拚，幫台灣創造經濟動能，根留台灣，增加就業的這群年輕人，不是不出聲就好惹。」

吳詣泓說，現在年輕人在亞洲拚經濟，拚的要死要活，這些政客卻在撕裂台灣，連政治力都要介入台大校長選舉，立法院在柯建銘這群政治佛地魔的群魔亂舞下，竟然想要讓學術屈服於政治，威脅教育部如果通過管中閔教授的任命案，預算就會有過不了的風險。

吳詣泓說，「如果學術都能被政治綁架，這樣的台灣還能被世界看得起嗎？年輕人的未來在哪裡？都被政客玩完了！」

吳詣泓指出，他在海外遇到許多台商奉勸他不要留在台灣，台灣沒有前途。但他還是希望守住台灣優先的信念，卻一而再、再而三地看到台灣在內鬥、內耗，把機會都白白葬送了，「台灣不是輸給國際競爭，而是輸給自己呀！我們急，拚命跑，卻有更多佛地魔與酸民在扯後腿，怎麼辦？」

吳詣泓表示，台灣的對手不在島內而是在島外，當世界瘋狂在進步，台灣已經被狠狠的甩在後面，卻還在搞內鬥，鬥完之後，會發現台灣已經沒有價值了，政黨的利益在哪裡？國家的利益在哪裡？人民的利益在哪裡？

藍委許毓仁也說，台灣的高等教育在危急存亡之秋，沒有人在乎大學的國際競爭力，年輕教授出走，到中國大陸、新加坡教書。出國留學的人數長年遞減，出去的回不來；留下的出不去。年輕人沒有舞台，長期低薪，當別的國家大步邁進，台灣在內鬥內耗，而未來在我們面前消失。

許毓仁說，這樣的獵巫式的鬥爭會讓年輕人對國家失望，心灰意冷，「台灣的戰場在國際，而不是自我相殘」，關在自家自己人打自己人，只是讓別人看笑話。

(中國時報)