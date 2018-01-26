綠拿預算綁校長 民主大笑話

民進黨立委張廖萬堅質疑管中閔論文涉嫌抄襲，違反學術倫理，國民黨立委陳學聖（左起）、李彥秀、柯志恩25日舉行記者會，呼籲民進黨勿將政治黑手伸入台大。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

台大準校長管中閔衰捲入論文抄襲爭議，2月1日能否如期上任仍有變數。國民黨團昨舉行記者會抨擊，民進黨大剌剌將政治黑手伸進台大，還配合綠媒炒作。書記長李彥秀諷刺，「真是民主教育的大笑話」；陳學聖更指出，立法院過去從未有利用預算「綁」校長的案例，要求民進黨把政治髒手拿開。

民進黨與時代力量認為，台大校長遴選過程有疑義，民進黨在24日審查總預算案時提出主決議，要求相關疑義釐清前，教育部不得進行後續聘任作業。但陳學聖認為，不是台大校長遴選委員體制的一員，就不應干涉此案。

陳學聖指出，2014年國民黨執政時，成功大學校長遴選案發生爭議，最終仍是尊重校園自主。民進黨執政下，去年陽明大學校長遴選案爆發爭議，同樣回歸校園自主，台大校長案當然應比照辦理。

陳學聖質疑，民進黨在野時，主張黨政軍應退出媒體，如今公廣集團爆發人事鬥爭，「民進黨的黨政軍有退出三台嗎？」他抨擊民進黨根本沒資格干預台大校長案，更不能為了顏色、黨派摧毀管中閔的未來。

李彥秀表示，校長遴選應回歸校園自主，若認為過程有爭議弊端，應回歸制度面討論，交由遴選委員會查核。如果民進黨認為遴選辦法不夠周延，就讓教育部討論做修正。

李彥秀說，校園自主是民主自由最基本的底線，民進黨卻藉由審查政府預算公然介入，要求管中閔不得上任，政治操作之深讓人匪夷所思，更是民主倒退。

藍委賴士葆痛批，民進黨全面執政後，觸角伸到台灣各個領域，吃銅吃鐵，連台大校長也不放過。

藍委許毓仁質疑，不願意管中閔出任台大校長的人，運作各種暗黑政治力量，企圖拉管下馬，卻沒人想問管的治校理念、國際願景、改革創新大學計劃。且管擔任台灣大哥大獨董是經過台大批准，這是公開資訊，沒有揭露與否的問題，更沒有隱瞞的必要。

(中國時報)

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