指控未經確認 竟要爺們婉拒校長

2018年01月26日 04:10 中國時報 郭建伸 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

台大準校長管中閔遭爆共同掛名論文有抄襲之嫌，但共同作者暨南大學教授陳建良表示，是張姓研究生引用他的部分研究手稿，指爆料者「倒因為果」。綠委張廖萬堅昨受訪時說，他雖未聯繫上張生本人，但不是無的放矢也非無中生有，是經人檢舉並查證，從兩本論文的時序來看，確實有抄襲問題，但到底是誰抄誰需要釐清。

在民進黨提出「卡管」的主決議上簽名的團總召柯建銘，昨對管中閔喊話呼籲，「既然之前自稱是爺們，那就要表現像漢子一樣，自動婉拒。」對於是否因為管中閔擔任過國民黨時代政務官而遭到追殺？柯建銘鄭重否認，也強調這絕非政治力介入校園，希望台大以後遴選要更謹慎。

張廖萬堅昨與綠委何欣純等舉行記者會指出，管中閔與陳建良去（2017）年5月在中研院、台大舉辦的研討會中，聯名發表論文《兩岸經濟合作架構協議（ECFA）政策效果評估國際貿易實證》，但2016年7月張姓碩士生發表的論文《ECFA貨品貿易早收清單對台灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析》，兩者敘述、圖表有多處雷同。

張廖舉例，如張生的論文中第13、14頁有一句話「一方面以實證結果作為與各界溝通的基礎，另一方面以資料分析做未來產業政策的指引」；而管中閔聯名的論文第6頁中也有，「一方面以實證結果作為與各界溝通的基礎，另一方面以資料為基礎作為未來貿易與產業政策的指引」，僅有小幅度修改。

張廖質疑，涉抄襲的論文在引述資料中，一個字都未提及張生論文，只感謝張提供「稅則號碼編碼表」及「ECFA早收清單表」。

陳建良昨表示，這根本是倒因為果，是張生引用他的研究手稿，而張生又是他指導的學生，「到底是誰抄誰？」

張廖再質疑，陳、管聯名發表的論文中，在摘要部分有提及「本研究是文獻上首次採用差異中的差異模型，計算ECFA的政策效果」，但張姓學生就是用差異中的差異模型得到碩士論文，而張生明明就早一年發表。

張廖說，如果以手稿為名就說不是抄襲，那更好笑，「你的（指陳建良）手稿提供給學生，難道你的學生完全靠你的手稿就可以得到碩士論文嗎？」痛批陳建良明顯扯謊。

(中國時報)