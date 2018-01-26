教授原創成剽竊 奇恥大辱

2018年01月26日 04:10 中國時報 陳彥宇 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

綠委張廖萬堅昨直指管中閔論文涉及抄襲，曾任淡江大學學務長的藍委柯志恩則質疑，教授的原創手稿，經過學生整理、製作，教授再引用怎能說是剽竊？相關指控對教授而言是何等奇恥大辱。她並替管抱屈：「管爺這次真的被管太多了」！

「原創者到底是誰？究竟誰抄誰？」柯志恩指出，學術論文講究的是原出處，任何論文引用出處應來自最原始的資料，更不能以論文發表先後次序作為依據。她認為，學生整理並引用教授的智慧財產結果，教授再引用卻被說是學術抄襲，對任何人來說，皆為不可承受之重。

柯志恩強調，《大學法》規定，只要經過遴選委員會的公開程序選出校長，程序、資格都沒問題，教育部就該聘任，「這不是立院的事、不是民進黨的事」，除非明確違法，否則任何人都無權置喙，教育中立是最重要的一條紅線，政治不該逾越或染指。

「原創觀點是最重要的！」中山大學政研所教授廖達琪說，如果原創觀點來自管中閔、陳建良，管與陳可顯示證據，學生也同意，表示該原始想法是來自管，就不涉及所謂抄襲的問題。若沒有相當證明，就要看學生與管、陳是否有進一步清楚說明。

廖達琪表示，她常參加研討會，裡頭有明確規範，原創想法應註明出處，或寫明後來出版文章根據何處，如此通常不算抄襲。

(中國時報)