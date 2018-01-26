逾60位台大教授 連署挺管

前台大校長李嗣涔（右上）、孫震（右下）昨日都力挺新任校長管中閔。　　（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

為力挺管中閔，包括李嗣涔、孫震兩位前台大校長，以及前衛福部部長蔣丙煌、前內政部長李鴻源、前農委會主委陳保基等60多名台大教授以「抗議政治力介入台大，堅守大學自主」為主題連署，要求黨政黑手不得介入大學校長選舉，立法院需尊重大學自治精神，並強調，不應抹黑將成為校長的人。

李嗣涔表示，本次台大遴選校長，程序完全沒有疑慮，台大新任校長管中閔既然未違反校長遴選辦法的利益迴避條款，教育部應盡快核定，立委在協商總預算時提出主決議，牽制教育部聘任作業，是在干預大學自主，讓校園民主倒退。

拖延台大進步腳步

蔣丙煌表示，基於大學自主精神，校長遴選應維持程序正義，不應有外力與手段涉入，但眼看目前政治力介入，抹黑即將成為校長的人，反而降低大學格調，「不能因為一些含沙射影的指控，或是刻意製造出來的事情，就沒完沒了，如果這樣的事情而影響台大校長上任或校務運作，不是國家之福。」

台大社工系教授馮燕則說，遴選校長本來就是台大的家務事，外界對新校長的疑慮，遴選委員會已多次對外公開說明，整個遴選並沒有錯誤。任何事情不可能讓每個人都同意，但身處民主社會，大家應該尊重遴選結果，台大校長已經空窗了一年，既然選出新校長，就應該讓他上任推動理想與政策，政治力干預校長選舉，不僅拖延台大進步的腳步，更會戕害台大的國際名聲，「饒了我們台大吧。」

要求黨政高層收手

連署簽名是由台大經濟系教授王泓仁發起，參與連署的人另包含關秉宗、莊泰源、林信甫、陳美莉、吳文希、吳信志、王佩華、劉逸軒、蘇忠楨、王聖耀、丁詩同、朱有田、沈冬、黃肇雄等人。

連署內容指出，自1月5日台大依法遴選出新校長以來，監察委員、立法委員及媒體等，即不斷以政治力介入干擾，台大向以自由學風自許，並以民主理念治校，絕不受外力干擾。近日各式汙衊台大自治之言論與行動，有違大學自治精神，台大人在此鄭重聲明，大學自治是台大堅守的核心價值，不容玷汙，「我們要求教育部尊重大學自治，我們要求黨政高層的黑手不得介入大學校長選舉，我們請立法院遵守法律，尊重大學自治的精神。」

(中國時報)

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