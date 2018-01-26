綠委阻擊管中閔接台大校長》新聞幕後－自編自導的卡「管」大戲

2018年01月26日 04:10 中國時報 簡立欣

台大校長遴選結果1月5日出爐，過去3周，部分台大教授在本月8日、23日投書綠媒，指管中閔兼任台灣大哥大獨立董事恐未利益迴避、台大遴選委員會資訊未公開；本周二民進黨與時代力量立委在審查預算時提主決議，要求台大釐清疑義，在未經遴選委員會釐清前，教育部不得進行後續聘任作業；昨天則加碼爆料管中閔抄襲一位在職專班生的論文，自編自導一場精心設計的「卡管」大戲，一步步染指校園自主，大開民主倒車。

1月8日，台大物理系名譽教授楊信男在《自由時報》以〈令人費解的台大校長遴選〉為題，提出質疑點，包括管中閔在校務會議推薦中，不推薦票高於推薦票，等於沒有通過信任投票；而擔任遴選委員之一的蔡明興為台灣大哥大獨立董事；最後是台大遴選委員會的提名方式「讓卸任校長繼續影響學校行政及校長遴選」。

事實上，根據規定，校務會議的推薦票只要超過58票就不再計票，並不是「不推薦票高於推薦票」；台大遴選委員會11日也發出聲明稿強調，蔡明興非三等親、非學位論文指導師生，不具備不得擔任委員之事由，證明蔡明興與管中閔的資格，都沒有問題。最後，影射前校長、遴選委員會召集人陳維昭是背後影武者，更是莫名奇妙，因為遴選委員是校務會議選出來的。

管中閔本月12日辭去台灣大獨立董事，台大物理學系特聘教授林敏聰及國家發展研究所教授、校務會議代表劉靜怡23日即投書《蘋果日報》質疑，管中閔和蔡明興在過去半年至少有2次於董事會中同席共事，恐構成候選人與遴選委員「程序外接觸」之嫌。

劉靜怡的指控荒謬至極，獨立董事和董事長出席董事會理所當然，難道管蔡兩人會在台灣大的董事會中達成校長遴選的「利益交換」事宜，以「程序外接觸」為由，根本是瞎扯。

從台大選出新校長至今，特定的媒體、台大部分教師及綠委自編自導了一場「卡管」大戲，從質疑管中閔違反利益迴避，到指控他違反學術倫理，只因管中閔是「老藍男」，政治勢力伸入校園，無止盡追殺，口口聲聲高喊黨政軍退出校園的民進黨，難道不覺得自己的手和心，真是髒到極點了嗎？

(中國時報)